Muere a los 28 años Mats Grotenbreg, estrella de The Bachelorette y futbolista, tras un trágico accidente de barco: Hay un detenido

El mundo de la televisión y el deporte se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte de Mats Grotenbreg a los 28 años de edad.

La estrella de la versión neerlandesa de The Bachelorette y de Fboy Island ha fallecido este 25 de junio tras sufrir una fuerte colisión con una embarcación mientras nadaba en el lago Mookerplas, situado en la provincia de Limburgo.

La policía local ha confirmado que el nadador murió en el acto a causa del impacto y que un sospechoso ya ha sido arrestado, abriendo una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

La prematura pérdida de Mats Grotenbreg, quien también alcanzó una gran notoriedad futbolística al marcar un histórico gol decisivo contra el Ajax en la Copa de su país, ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales.

Sus allegados no han tardado en reaccionar con absoluta incredulidad ante la noticia. Su entrenador en el club Jonge Kracht expresó desolado: "Esto es incomprensible. Mats era un gran tipo, siempre alegre y disfrutando de la vida".

En la misma línea se ha mostrado su compañero de equipo, el futbolista Giovanni Büttner, al compartir su devastación: "No tengo palabras. Jugamos juntos durante seis años y recibí la llamada con la terrible noticia".