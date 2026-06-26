Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del trágico terremoto que ha sacudido Venezuela

Venezuela se recompone tras el trágico terremoto doble que ha causado más de 400 muertes. Unas cifras devastadoras a las que además se suman más de 4.000 heridos.

Entre los afectados hay familias que, desde España, tratan de dar con los 99 desaparecidos, muchos de ellos de origen vasco o canario. Entre la falta de comunicación y que las labores de rescate continúan, hay muchas familias que aún no saben nada de los suyos.

Hoy, te contamos novedades de la tragedia que ha atravesado Venezuela y conocemos la historia de varios afectados. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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