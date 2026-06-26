A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del trágico terremoto que ha sacudido Venezuela
La tragedia deja cifras devastadoras en Venezuela. Al menos 235 personas han fallecido y más de 4.000 han resultado heridas, mientras cientos de familias aún tratan de dar con sus familiares.
Publicidad
Venezuela se recompone tras el trágico terremoto doble que ha causado más de 400 muertes. Unas cifras devastadoras a las que además se suman más de 4.000 heridos.
Entre los afectados hay familias que, desde España, tratan de dar con los 99 desaparecidos, muchos de ellos de origen vasco o canario. Entre la falta de comunicación y que las labores de rescate continúan, hay muchas familias que aún no saben nada de los suyos.
Hoy, te contamos novedades de la tragedia que ha atravesado Venezuela y conocemos la historia de varios afectados. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.
Más Noticias
- 'La Chispa', viuda de Camarón, nos cuenta cómo comenzó su historia de amor: "Yo era muy chica y mis padres me dijeron que esperara"
- Nacho Gay, sobre el acercamiento entre Gabriela Guillén y Osborne: "Ha cedido en algunas peticiones de Bertín"
- ¿Qué es lo más importante que han aprendido los niños en este año escolar?: "Nada, lo miro todo en Google"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad