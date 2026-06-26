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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del trágico terremoto que ha sacudido Venezuela

La tragedia deja cifras devastadoras en Venezuela. Al menos 235 personas han fallecido y más de 4.000 han resultado heridas, mientras cientos de familias aún tratan de dar con sus familiares.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Venezuela se recompone tras el trágico terremoto doble que ha causado más de 400 muertes. Unas cifras devastadoras a las que además se suman más de 4.000 heridos.

Entre los afectados hay familias que, desde España, tratan de dar con los 99 desaparecidos, muchos de ellos de origen vasco o canario. Entre la falta de comunicación y que las labores de rescate continúan, hay muchas familias que aún no saben nada de los suyos.

Hoy, te contamos novedades de la tragedia que ha atravesado Venezuela y conocemos la historia de varios afectados. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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