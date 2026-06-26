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Pulpí, primer municipio andaluz en alerta por la detención del virus del Nilo Occidental en mosquitos

La Junta activa el protocolo de vigilancia tras localizar ejemplares portadores del virus a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, aunque por el momento no se ha registrado ningún caso en personas.

La Junta activa 120 trampas para el seguimiento y control del virus del Nilo en Andalucía

La Junta activa 120 trampas para el seguimiento y control del virus del Nilo en Andalucía EUROPAPRESS

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Eva Braña
Eva Braña
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El municipio almeriense de Pulpí se ha convertido en el primero de Andalucía en entrar este año en situación de alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha adoptado esta decisión después de confirmar la presencia de mosquitos portadores del virus en una de las trampas de vigilancia instaladas por la propia administración autonómica, ubicada a menos de 1.500 metros del casco urbano.

Se trata de la primera detección del virus en mosquitos durante la presente temporada en la comunidad autónoma, un hallazgo que, según establece el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, obliga a reforzar las medidas de seguimiento y prevención durante un periodo mínimo de cuatro semanas. En principio, el nivel de alerta permanecerá activo hasta el próximo 22 de julio.

La declaración de esta área en alerta implica intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de reforzar las campañas informativas dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio. Paralelamente, el Ayuntamiento de Pulpí deberá aumentar las actuaciones de control sobre los mosquitos transmisores, tanto dentro del núcleo urbano como en un radio de hasta 1,5 kilómetros donde puedan existir focos de cría o refugios de insectos adultos.

Desde la Junta insisten en que, por ahora, "no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía", pese a los estudios realizados entre pacientes con síntomas compatibles y a los controles efectuados en animales. Tampoco se ha detectado la circulación del virus en équidos ni en aves silvestres analizadas.

Los datos del sistema de vigilancia reflejan que desde el inicio de la temporada de mayor actividad de mosquitos se han realizado 1.160 determinaciones en 143 trampas, siendo la de Pulpí la única que ha dado resultado positivo.

Aunque el virus únicamente se ha localizado en esta localidad almeriense, los técnicos han constatado un incremento progresivo de la población de mosquitos en distintos puntos de Andalucía. La mayor concentración se ha registrado en La Puebla del Río (Sevilla), donde algunas trampas periurbanas han superado las 4.000 capturas de hembras transmisoras. También se han observado densidades moderadas en municipios como Sanlúcar de Barrameda, Motril, Coria del Río o Palomares del Río, mientras que durante la semana anterior se detectaron niveles similares en localidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

La Consejería recuerda que Andalucía dispone de una amplia red de vigilancia formada por 120 trampas propias, a las que se suman las gestionadas por diputaciones, centros de investigación y universidades, lo que permite analizar la información procedente de cerca de 215 puntos de control repartidos por toda la comunidad.

Ante esta situación, Salud Pública hace un llamamiento a extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Entre las principales recomendaciones figura el uso de repelentes autorizados, vestir ropa de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo, instalar mosquiteras y evitar la acumulación de agua estancada en jardines, piscinas, macetas o recipientes, ya que constituyen los principales lugares de cría del mosquito.

La Consejería subraya además que "la declaración del área en alerta... supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona" y recuerda que las medidas de prevención resultan fundamentales para minimizar el riesgo de transmisión del virus durante los meses de mayor actividad del mosquito.

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