Toñi Moreno reflexiona con humor junto a Pablo Motos sobre la escasa educación sexual de su generación

Durante su primera visita a El Hormiguero, Toñi Moreno recordó una experiencia de su infancia que atribuye a la escasa educación sexual de la época. La presentadora explicó que llegó a pensar durante un mes que estaba embarazada tras coincidir con un hombre en la cola de una carnicería.

La comunicadora también contó que, cuando tuvo la primera regla, desconocía cómo se utilizaban las compresas. Tanto ella como Pablo Motos coincidieron en que crecieron con muy poca información sobre este tema, una situación que ahora recuerda con humor.

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