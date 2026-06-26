Los concursantes de Tu cara me suena emocionan con su agradecimiento al equipo del programa

Con el final de Tu cara me suena 13 cada vez más cerca, los concursantes han querido mostrar su cariño y reconocimiento a todos los profesionales que trabajan detrás de las cámaras. Cristina Castaño destacó tanto la excelencia profesional como la calidad humana de todo el equipo.

Sole Giménez, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido y aseguró que la experiencia no habría sido posible sin el trabajo de todas las personas implicadas. El resto de participantes compartió ese sentimiento y subrayó lo cuidados que se han sentido durante el programa.

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