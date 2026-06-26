Socialistas críticos reclaman un relevo en el PSOE: "La legislatura está agotada y Sánchez debe dar paso a un nuevo liderazgo"

La fractura interna en el PSOE vuelve a aflorar. El histórico dirigente socialista Paulino Plata y la portavoz de Reactiva PSOE, Laura López Mendizábal, defendieron la necesidad de abrir una nueva etapa en el partido y cuestionaron el liderazgo de Pedro Sánchez. Ambos coincidieron en que la legislatura está “agotada”, reclamaron una profunda renovación interna y criticaron la respuesta de la dirección socialista ante los casos de corrupción que afectan al partido.

Plata sostuvo que el próximo Comité Federal debería asumir la gravedad del momento político y convocar un congreso extraordinario que permita elegir una nueva Secretaría General. A su juicio, mantener la actual situación pone en riesgo el futuro del PSOE y podría volver a castigar electoralmente a alcaldes y candidatos socialistas en las próximas elecciones municipales y autonómicas, como, según recordó, ya ocurrió en anteriores votaciones.

Responsabilidades eludidas

Por su parte, Laura López defendió que el PSOE debe recuperar el debate interno y rechazó cualquier intento de silenciar las voces críticas. La portavoz de Reactiva PSOE aseguró que ha recibido el mensaje difundido entre la militancia en apoyo a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, aunque consideró que “el país tiene problemas mucho más importantes”. En su opinión, el partido debe centrarse en recuperar sus propuestas socialdemócratas y asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción. “El problema no es cuál es el más grave, sino que en ningún caso se han tomado responsabilidades políticas”, afirmó.

Ambos dirigentes también censuraron la actitud mostrada por Pedro Sánchez durante su última comparecencia en el Congreso. López reprochó la política del “y tú más” y reclamó coherencia, respeto institucional y explicaciones ante la ciudadanía. Plata, por su parte, criticó la falta de humildad del presidente y calificó de “difícilmente comprensible” que figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán acabaran protagonizando los principales escándalos que hoy golpean al PSOE, insistiendo en que el partido necesita recuperar la confianza de la sociedad con nuevos liderazgos.

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