COLECTIVO LGTBIQ+
Jaime de Los Santos: "Soy del PP, soy maricón, y estoy orgulloso de ambas cosas"
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma penal para castigar las falsas terapias de conversión para personas del colectivo LGTBIQ+. La medida salió adelante, aunque contó con la abstención del Partido Popular y el único voto en contra de Vox
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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma penal para castigar las falsas terapias de conversión para personas del colectivo LGTBIQ+.
La polémica estaba servida tras el voto en contra de VOX y la abstención del Partido Popular, algo que el POSE califica de "inexplicable" y de situarse "en el lado incorrecto de la historia".
Las críticas del PSOE al PP nacían tras las declaraciones de Jaime de Los Santos, Diputado en el Congreso y Vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, que defendía: "Soy del PP, soy maricón y estoy muy orgulloso de ambas cosas".
Hoy, De Los Santos conectaba con Espejo Público para explicar su postura ayer en el Congreso de los Diputados: "Dos años nos parecían poco para semejante delito, por eso nos hemos abstenido, porque creemos que las terapias de conversión son inaceptables. Volveremos a presentar las enmiendas que reforzarán las penas y, sobre todo, que pondrán a los jueces a hacer que caiga el peso de la ley sobre quien tenga la desvergüenza sobre quienes delincan obligándonos a quienes somos del colectivo LGTBIQ+, a dejar de serlo.
José Rubio, en contra de las opiniones y actuaciones del Partido Popular: "Eso de que el PP defiende con vehemencia los derechos del colectivo LGTBIQ+ es mentira. Estamos hablando del mismo partido que hace 20 años se opuso a la ley del matrimonio igualitario"
Susanna invitaba a de Los Santos a escuchar las palabras del comunicador progresista y la respuesta de Los Santos, no se hacía esperar:
"Quién desde la izquierda pretenda arrinconarnos, a quienes sencillamente votamos a una que es distinta a la suya, que sepan que no van a encontrar el tapón de Jaime de Los Santos, sino el de cientos de miles de hombres y mujeres del colectivo que votamos al PP" y añadía: "Si los datos son reales y hay 6 millones de hombres y mujeres del colectivo LGTBIQ+ en España, ¿qué me quiere decir la izquierda? ¿que todos los votan a ellos?"
Los Santos también mantuvo un intercambio de opiniones con Eduardo Rubiño, político y activista LGTBQ+ de Más Madrid, que se encontraba en plató, que recriminaba a Los Santos que su partido hubiera rechazado un importante avance como el de ayer: "Ojalá te hubiera visto igual de vehemente que te veo con la izquierda con VOX".
La conexión finalizaba con la puesta en valor de Los Santos a la ciudad de Madrid, que "ha sido y es la capital LGTBIQ+ del mundo con 32 años de alcaldes del PP". y añadía: "Viva el colectivo LGTBI, viva la libertad y viva el derecho de cada uno y cada una a sentir lo que quiera sentir y, faltaría, votar lo que quiera votar".
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