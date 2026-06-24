Los whatsapps de Zapatero con su secretaria Gertrudis: "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran"

Entre los anexos del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional del 22 de junio, a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, figura un documento de más de 1.000 páginas que recoge conversaciones de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de varias agendas que han servido para apuntalar la última acusación en el caso Plus Ultra.

Según la UDEF, Zapatero participó en una supuesta "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades del Gobierno de Bolivia a favor del Grupo Gloria, con sede en Perú, a cambio de 200.000 euros.

Referencias a Pedro Sánchez, Santos Cerdán y varios ministros

Más allá de los nombres directamente relacionados con esta causa, los mensajes entre Zapatero y Alcázar contienen numerosas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el expresidente se refiere como "PG" o "Schz". Según la documentación, ambos mantuvieron numerosos encuentros. También aparecen mencionados varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro Félix Bolaños, la exvicepresidenta María Jesús Montero y el actual vicepresidente Carlos Cuerpo. "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran", se puede leer en uno de los mensajes.

En su actividad como expresidente, Zapatero organizó además reuniones con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La última referencia a él en la documentación está fechada el 2 de junio de 2025, semanas antes de su imputación en el caso Koldo.

La referencia a Puigdemont

El nombre del líder de Junts, Carles Puigdemont, también aparece en el documento. En concreto, Zapatero pidió a su secretaria que cancelara las reuniones previstas para la tarde del 20 de noviembre de 2025, cuando ya había transcurrido casi un mes desde que Junts rompiera relaciones con el PSOE por los "incumplimientos" del Gobierno.

"No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", escribió Zapatero a las 14:40 horas. Para esa jornada tenía programados dos encuentros, uno con la exministra Leire Pajín y otro con Ignacio Ramírez.

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