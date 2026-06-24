Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

INFORME UDEF

Los whatsapps de Zapatero con su secretaria Gertrudis: "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran"

El informe de la UDEF recoge conversaciones de WhatsApp entre José Luis Rodríguez Zapatero y Gertrudis Alcázar, que contienen numerosas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los Whatsapp entre Zapatero y Gertrudis

Los Whatsapp entre Zapatero y Gertrudis Antena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz García
Beatriz García
Publicado:

Entre los anexos del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional del 22 de junio, a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, figura un documento de más de 1.000 páginas que recoge conversaciones de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de varias agendas que han servido para apuntalar la última acusación en el caso Plus Ultra.

Según la UDEF, Zapatero participó en una supuesta "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades del Gobierno de Bolivia a favor del Grupo Gloria, con sede en Perú, a cambio de 200.000 euros.

Referencias a Pedro Sánchez, Santos Cerdán y varios ministros

Más allá de los nombres directamente relacionados con esta causa, los mensajes entre Zapatero y Alcázar contienen numerosas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el expresidente se refiere como "PG" o "Schz". Según la documentación, ambos mantuvieron numerosos encuentros. También aparecen mencionados varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro Félix Bolaños, la exvicepresidenta María Jesús Montero y el actual vicepresidente Carlos Cuerpo. "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran", se puede leer en uno de los mensajes.

En su actividad como expresidente, Zapatero organizó además reuniones con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La última referencia a él en la documentación está fechada el 2 de junio de 2025, semanas antes de su imputación en el caso Koldo.

La referencia a Puigdemont

El nombre del líder de Junts, Carles Puigdemont, también aparece en el documento. En concreto, Zapatero pidió a su secretaria que cancelara las reuniones previstas para la tarde del 20 de noviembre de 2025, cuando ya había transcurrido casi un mes desde que Junts rompiera relaciones con el PSOE por los "incumplimientos" del Gobierno.

"No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", escribió Zapatero a las 14:40 horas. Para esa jornada tenía programados dos encuentros, uno con la exministra Leire Pajín y otro con Ignacio Ramírez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de Pedro Sánchez en el Congreso en directo: "Feijóo ha tolerado la corrupción de los suyos y se ha beneficiado de ella"

Pedro Sánchez dando explicaciones en el Congreso

Publicidad

España

Pedro Sánchez dando explicaciones en el Congreso

Última hora de Pedro Sánchez en el Congreso en directo: "Feijóo ha tolerado la corrupción de los suyos y se ha beneficiado de ella"

Imagen del presidente del Gobierno Pedro Sánchez

¿Qué dicen los gestos de Sánchez durante la sesión de control?: "Manipula los folios constantemente y eso refleja estrés"

Los Whatsapp entre Zapatero y Gertrudis

Los whatsapps de Zapatero con su secretaria Gertrudis: "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran"

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio
Begoña Gómez

Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla

'Tito Berni'
Tito Berni

Contratos, subvenciones y prostitución: la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Tito Berni

Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional
Operación Kitchen

El exchófer de Bárcenas reconoce que informaba a Villarejo de los movimientos de la mujer del extesorero del PP

Sergio Ríos admite ante el juez haber colaborado con el excomisario en la Operación Kitchen tras ser captado como confidente de la Policía Nacional para conseguir información sensible a Bárcenas y obstaculizar así su investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular.

Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional
Zapatero

La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

El informe implica al expresidente Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia.

La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

El PNV advierte al PP y al PSOE: "No estamos para salvar ni a este ni a otro Gobierno"

Elisa Mouliaá.

Elisa Mouliaá vuelve a España para declarar por las presuntas calumnias a Errejón tras su orden de detención

Núñez Feijóo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser el "el nexo político corruptor" y acusa a los socios del Gobierno de "indignos"

Publicidad