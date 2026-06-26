El duro testimonio de Rogelio, voluntario de búsqueda en los terremotos de Venezuela: "Hoy se escuchan menos gritos que ayer"

En Venezuela, más de 100 edificios han caído a bajo tras los terremotos. Ahora, toda la atención está dirigida a rescatar de los escombros a supervivientes de la tragedia.

Durante los primeros minutos, estas labores las ejecutaron los propios vecinos. En 'Espejo Público', conectamos con uno de ellos: Rogelio Díaz. Residente en Caracas, él estuvo implicado en la búsqueda desde el primer momento y, ahora, al igual que muchos otros en su misma posición, se suma a los especialistas en rescate. Díaz vive frente a uno de los edificios derrumbados

A lo largo de la conexión, Rogelio mantenía un tono de voz bajo, dado que, a sus espaldas, realizaban las labores de rescate tratando de escuchar ruidos bajo las ruinas. Díaz lamentaba que "hoy se escuchan menos ruidos que ayer". "Lo que quisiéramos es que se escucharan muchos mas gritos para poder sacar supervivientes", añadía.

"Un gesto de profunda solidaridad en Venezuela"

Ensalzando la colaboración ciudadana, Rogelio describía lo que vive hoy su país como "un gesto de profunda solidaridad a pesar de las duras imágenes".

Asimismo, subrayaba que en Caracas cuentan con la ayuda de todas las entidades, "tanto privadas como públicas". No decía lo mismo del estado de La Guaira, donde asegura que los efectos de los terremotos "multiplican" los de la capital. "Allí no han llegado tanto por la dificultad de acceso ante la devastación", explicaba lamentándose.

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