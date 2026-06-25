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Benito, testigo de los terremotos de Venezuela: "No somos conscientes todavía de lo que nos vamos a encontrar, no lo sabemos"

Benito Lavandeira, venezolano descendiente de emigrantes gallegos, cuenta cómo ha vivido el fuerte terremoto y su réplica aún más intensa. Regresaba a su casa de Valencia, Venezuela, cuando notó que su coche se movía "como un papel".

Benito Lavandeira, Venezuela

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Venezuela está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia. A la ya precaria situación del país caribeño se le suma este terremoto de 7,2 grados de magnitud y una réplica de 7,5 tan solo 40 segundos después. Las autoridades de Estados Unidos consideran extremadamente grave la catástrofe y han estimado que podría dejar entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales.

El ciudadano venezolano Benito Lavandeira admite que pocas personas han podido conciliar el sueño tras el terremoto del miércoles por la tarde. Atendía a Espejo Público pasadas las 3:00 horas de la madrugada en Venezuela. Él se encontraba a escasos 20 kilómetros del epicentro del seísmo, y se disponía a regresar a su domicilio cuando la tierra comenzó a temblar, poco antes de las 18:00 horas en Venezuela, cerca del atardecer: "Empecé a sentir que el coche se movía 20, 30 centímetros, como si fuera un papel. Se zarandeaba de un lado a otro como si nada".

Inicialmente pensó que los efectos del terremoto se limitarían a la zona en la que estaba Benito, sin embargo, cuando volvió a Valencia fue consciente de la magnitud del desastre: "Han caído muchos edificios y no se sabe lo que puede haber porque era festivo" (…) No somos conscientes todavía de lo que nos vamos a encontrar, no lo sabemos".

Las escenas de pánico entre los edificios derrumbados se suceden y Benito sitúa unas de ellas en su localidad natal " y de muchos gallegos que fundaron ese pueblo y vivieron ahí. Todas esas casas destruidas forman parte de nuestra historia y de Galicia. Hay un poquito de Galicia en el Junquito", decía.

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