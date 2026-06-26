Esther Acebo anuncia su segundo embarazo a los 43 años

Esther Acebo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La actriz ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo con una publicación en sus redes sociales, donde ha querido compartir la bonita noticia con todos sus seguidores.

La actriz ha acompañado el anuncio con una sesión de fotografías en blanco y negro con su pareja, Diego Martire, y la pequeña Sol, que nació en 2022.

Junto a las fotos, la actriz ha escrito un breve mensaje con el que ha confirmado la feliz noticia: "Pues sí, en VillaRizos volvemos a medir el tiempo en semanas". Una frase que ha despertado una auténtica ola de felicitaciones entre compañeros de profesión, amigos y seguidores.

Por el momento, Esther Acebo ha preferido no revelar el sexo del bebé ni la fecha prevista para el nacimiento. Lo que sí ha dejado claro es la ilusión con la que toda la familia afronta esta nueva etapa, especialmente la pequeña Sol, que dentro de unos meses se convertirá en hermana mayor.

Con este anuncio, Esther Acebo amplía una familia que siempre ha tratado de mantener alejada de los focos, aunque en esta ocasión ha querido compartir con todos uno de los momentos más especiales de su vida.