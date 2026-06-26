La viuda de Camarón recuerda cómo vivieron la enfermedad del cantaor

Más de tres décadas después de la muerte de Camarón, Dolores Montoya recuerda cómo era el artista lejos de los escenarios. La Chispa asegura que, fuera del foco, era un hombre tímido y muy familiar, y reconoce que sigue echándole de menos.

Durante la entrevista en Y ahora Sonsoles, explica que decidió no contarle toda la gravedad del cáncer de pulmón que padecía para que pudiera seguir cantando y disfrutar de su familia. También afirma que aquella decisión le permite afrontar el recuerdo con la conciencia tranquila.

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