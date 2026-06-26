Invasión de moscas
El pueblo que vive atrapado entre millones de moscas: "Así no se puede vivir"
Lo que empezó como un repunte puntual de insectos se ha convertido en una situación límite que ha obligado a cerrar bares, comercios y empresas, y que tiene a los habitantes del pueblo desesperados sin encontrar una solución definitiva. Los vecinos de Hostalric, municipio de Girona, reclaman una solución.
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Comercios, bares y restaurantes se han visto forzados a no funcionar, mientras que otras compañías operan con enormes dificultades, con sus trabajadores rodeados por decenas de moscas. Los establecimientos que han optado por seguir abiertos lo hacen a duras penas: empleados armados con matamoscas e insecticidas tratan de controlar una situación que desborda, mientras muchos clientes evitan ya sentarse en las terrazas para no tener que lidiar con el incesante goteo de insectos.
"Así no se puede estar"
Los vecinos aseguran haberlo probado todo sin éxito. Lidia, una residente del municipio, explica que no pueden abrir ni la puerta ni la ventana de casa sin que entre alguna mosca, una situación que se agrava con el calor de estos días. Otros han recurrido a sus propias soluciones improvisadas: trampas caseras fabricadas con garrafas en los parques infantiles o tiras adhesivas colgadas en las ventanas, medidas que, de momento, apenas logran contener la avalancha. Como resume una vecina, han recurrido a trampas, insecticida y fumigaciones, pero los insectos no dejan de volver.
El foco: una empresa de reciclaje con palés infectados
La investigación municipal ha permitido dar con el origen del problema. El alcalde de Hostalric, Nil Papiol, explicó que el Ayuntamiento comenzó descartando otras posibles causas: revisaron que el foco no fuera la depuradora o que viniera de campos recientemente abonados. Finalmente, las pesquisas llevaron hasta un punto muy concreto del polígono industrial: una empresa dedicada al reciclaje de envases de plástico que tenía unos palés infectados con larvas de mosca.
Con el paso de los días y la ayuda del calor, las moscas se reprodujeron y se esparcieron por todo el pueblo. Tras confirmarse el origen mediante una inspección ocular, el Ayuntamiento ha abierto un expediente administrativo a la empresa responsable y se ha convocado un comité de emergencias formado por técnicos municipales, representantes del Departamento de Interior y la propia compañía.
Más de cien trampas y una fábrica "totalmente plagada"
Siguiendo las recomendaciones de los expertos, que aconsejaron erradicar el foco cuanto antes, la empresa de reciclaje lleva días retirando todos los palés que tenía en el exterior de sus instalaciones. De forma paralela, el consistorio ha instalado más de un centenar de trampas con feromonas por todo el municipio, con previsión de seguir ampliando el dispositivo en los próximos días.
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