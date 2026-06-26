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Carmen denuncia la falta de ayuda en Venezuela: "Mi sobrino está desaparecido y no hemos visto a nadie llegar"
El doble terremoto de Venezuela deja unas cifras devastadoras: al menos 235 muertos y 4.300 heridos. Mientras, multitud de familias como la de Carmen aún buscan a sus allegados.
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Venezuela atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Ayer, un doble terremoto sacudía el país, dejando un balance de afectados devastador: al menos 235 muertos, 4.300 heridos y cientos de desaparecidos.
El primer terremoto tuvo una magnitud de 7,2 en la escala Richter y el segundo, de 7,5. Pese a que las sacudidas duraron apenas unos segundos, las consecuencias fueron terriblemente trágicas.
Carmen es una de las venezolanas que aún no ha logrado contactar con toda su familia. Su sobrino de 15 años está desaparecido y su edificio se ha derrumbado por completo.
Muchos cuerpos aún continúan bajo los escombros y Carmen denuncia la falta de ayudas. "No ha llegado ninguna ayuda", afirma, "lo que más necesitamos es la maquinaria".
El terremoto ha llenado las calles de Venezuela de escombros, de dolor y de miedo. Una sacudida de la que será muy difícil reponerse para el pueblo venezolano.
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