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La angustia de Esteban tras los terremotos en Venezuela: "Mi padre lleva dos días bajo los escombros"

Esteban todavía sigue buscando a su padre, cree que sigue bajo los escombros desde que dos terremotos arrasaran por varias zonas de Venezuela.

Esteban Venezuela

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 arrasaron en varias regiones de Venezuela el pasado miércoles, dejando a su paso fallecidos, heridos, edificios derrumbados y daños irreparables. En la actualidad, hay muchas familias desesperadas intentando contactar con sus seres queridos, pero aún no hay suerte.

Desde Y ahora Sonsoles estamos intentando hacer todo lo posible para dar visibilidad a las consecuencias que traen consigo este tipo de tragedias, pero también para intentar localizar a aquellas personas que todavía no han dado señales de vida. Hoy contamos con Esteban Sustacha, hijo de Jon, desaparecido en Venezuela, que nos cuenta que su padre se encontraba en el séptimo piso de un edificio de La Guaira: "Mi padre lleva dos días entre los escombros" . Nadie puede localizarle, a pesar de haber llamado a su teléfono: "Nadie logra dar con él".

También hemos estado en contacto con Sergio y Mirari Sierra, quienes aseguran que María del Coro Barriola, su tía, está desaparecida y vivía en uno de los edificios que se han derrumbado. Ellos consideran que se necesita una mayor movilidad porque los cuerpos de seguridad y emergencias no dan a basto.

Según nos cuenta nuestro colaborador Carlos Quílez, ya son doscientos edificios desplomados y cuatro de ellos eran hospitales.

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