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INCENDIO

Un hombre salta desde un tercer piso para huir de un incendio y acaba en estado crítico en Madrid

El incendio ha ocurrido en la calle Arechavaleta, en el distrito madrileño de Villaverde y se ha saldado con un herido muy grave y 13 personas atendidas por los servicios de emergencia.

Un hombre salta desde un tercer piso para huir de un incendio y se encuentra en estado crítico

Un hombre salta desde un tercer piso para huir de un incendio y se encuentra en estado crítico

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Pepe Ribas
Publicado:

Un hombre resulta herido de gravedad y otras 14 personas tuvieron que ser atendidas a causa del incendio producido en la calle Arechavaleta, en el distrito madrileño de Villaverde, según informó Emergencias Madrid.

El varón se encuentra gravemente afectado tras saltar el jueves por la noche desde una ventana de su vivienda en el tercer piso tratando de huir de las llamas creadas por el incendio. El hombre como consecuencia del salto sufrió un traumatismo craneoencefálico severo , fractura de ambas piernas y entró en parada cardiorrespiratoria de la que fue recuperado posteriormente por el SAMUR, y trasladado inmediatamente al Hospital 12 de Octubre.

El SAMUR al rescate

Además, una psicóloga del SAMUR atendió a la pareja del hombre que se precipitó, puesto que presentaba signos de ansiedad. Sanitarios del SAMUR y del SUMMA 112 atendieron también a 13 personas que tenían otras patologías previas, entre los afectados por el incendio se encontraba una mujer embarazada y otras dos personas, de las cuales dos precisaron traslado hospitalario.

Emergencias envió los medios disponibles

La central de Emergencias recibió el aviso alrededor de las 21:00 horas de la noche del jueves y desplazó efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, a agentes de la Policía Municipal y Nacional, efectivos del SAMUR de diferentes unidades y al SUMMA 112.

En el lugar del suceso, los bomberos extinguieron el fuego, oxigenaron la escalera y revisaron cada una de las viviendas del edificio habilitando la salida de los vecinos que se habían confinado en sus pisos. La unidad de Samur Social ofreció a los vecinos un alojamiento de emergencia y dos familias hicieron uso del mismo. Por último, la Policía Municipal escoltó el convoy del herido grave hasta el centro hospitalario indicado, colaboró en el censo vecinal junto a los bomberos y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

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