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Mañana, a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz Kids: Edurne y Leire protagonizarán un dúo que promete emocionar

Coach y asesora nos regalarán una actuación llena de energía antes de su Asalto en el escenario de La Voz Kids.

Edurne y Leire

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Celia Gil
Celia Gil
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La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids no solo estará marcada por las actuaciones de los talents. Edurne y Leire Martínez, al igual que lo harán Ana Mena y Becky G, también compartirán escenario para regalar al público uno de los momentos más esperados de la gala.

Coach y asesora interpretarán juntas ‘Mi nombre’ en una actuación que refleja la gran complicidad que tienen y lo mucho que les gusta trabajar juntas. Las dos artistas derrocharán energía, emoción y una conexión que traspasará el escenario desde el primer segundo.

Será un momento muy especial antes de que Edurne tenga que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la edición: elegir qué talents continúan en la competición y quién consigue el primer pase directo a la Semifinal.

No te pierdas este sábado una actuación que promete convertirse en uno de los grandes momentos de la noche en La Voz Kids. A las 22:00 horas arrancan los Asaltos de La Voz Kids.

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