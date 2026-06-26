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Terremoto Venezuela

Agustín, español en Venezuela, busca a sus amigos tras los terremotos: "Compartíamos muchísimo con un matrimonio con dos niñitos. Han aparecido muertos"

El ciudadano español vive desde hace años en Venezuela con su familia y otros muchos allegados. Cuenta cómo vivió los terremotos que le hicieron temerse lo peor. La tragedia le ha tocado muy de cerca, confirma que se ha cobrado la vida de varios amigos mientras otros permanecen desaparecidos.

Agustín Otxotorena, superviviente español terremoto Venezuela

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Agustín Otxotorena forma parte de la considerable comunidad de vascos que residen en Venezuela. Tras el terremoto Está sumido en una montaña rusa de emociones. Atendía a Espejo Público a primera hora de España, de madrugada en Venezuela, y admite que por la tarde estaba contento, ha localizado a salvo a todos sus familiares más cercanos.

"Una familia con la que compartíamos muchísimo"

Sin embargo el recuerdo de quienes formaban parte de su entorno próximo que han fallecido o los que siguen desaparecidos le arrastra de nuevo a la consternación. Cuenta que su familia tenía mucha relación con otra que ha muerto tras el derrumbe de su domicilio, en Caraballeda, localidad de la costa caribeña, zona donde la destrucción ha sido mayor: "Una familia con la que compartíamos muchísimo, un matrimonio con dos niñitos, han aparecido muertos".

Según relata lo que está viviendo, la voz de Agustín comenzaba a tambalearse, asegura que ha necesitado "juntar serenidad" para ser capaz de atender al programa.

"Yo pensé que se caía"

Recuerda los momentos en que la tierra empezó a temblar. Las violentas sacudidas del primer terremoto le hicieron pensar que el edificio en el que se encontraba junto a su hermano, en casa de este en Caracas, se iba a derrumbar: "Este edificio aguantó lo increíble, yo pensé que se caía. El primer terremoto era terrible, nos zarandeaba dentro que no se podía estar de pie. A los 40 segundos llegó el segundo que fue peor (...) pensé que la estructura iba a ceder", confiesa Agustín que pensó que había llegado su hora.

"Mucha gente no ha vuelto a entrar en casa del miedo", sentenciaba.

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