Yolanda Díaz, "radicalmente en contra" de la OPA entre Sabadell y BBVA: "Esta operación no puede salir adelante"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz habla con Espejo Público el día de su cumpleaños y un día después del caos ferroviario masivo provocado en España tras un robo de cable.

Ha comenzado solidarizándose con las miles de personas que quedaron retenidas en los trenes de España. Ha querido mostrar su "empatía absoluta con esas miles de personas que lo han pasado francamente mal" y horas encerradas en trenes con malas circunstancias".

"Tenemos un grave problema de infraestructuras en España"

Se guía "por el principio de prudencia" para analizar las causas del caos ferroviario y no va a "calificar nada de lo que ha pasado". Cree que "tenemos un grave problema de infraestructuras en España". "Desde hace más de 45 años no se garantiza el derecho a la movilidad".

Mantiene "como gallega" que desplazarse de Ferrol a Coruña, que son próximas, a veces parece una misión imposible. "Tenemos un déficit y un mal diseño de planificación ferroviaria", añade. "España ha optado por el mayor número de kilómetros de autopistas frente a una vía de cohesión social como es el ferrocarril. Estamos ante un mal servicio público, el Gobierno de España está revirtiendo una situación que es muy mala en la que todo el país debe contribuir".

"Tiene que haber un compromiso de país en los servicios públicos"

Ella misma cuenta que se quedó encerrada en un tren el día del apagón. Pide que haya un compromiso de país que los servicios públicos y de emergencia en cuanto haya garantías de seguridad. Mantiene que Red Eléctrica de España no tiene el control de lo que ha pasado y pide principio de prudencia hasta que se tenga la información sobre las causas reales del apagón.

"Lo que es una imprudencia es afirmar que no hay un ciberataque cuando los centro de control no dependen de Red Eléctrica de España, por tanto esta afirmación no va guiada por el principio de prudencia y pide que se deje actuar porque aún el CNI no ha emitido un informe".

"Los que decían que la reforma laboral no valía para nada ven ahora que es todo lo contrario"

El paro baja en 67.420 personas en abril y la Seguridad Social gana 231.000 cotizantes. Sobre estas cifras, señala que "los que decían que la reforma laboral no valía para nada ven ahora que es todo lo contrario". No se conforma con estas cifras y pone sobre la mesa que hay 2.500.000 personas en desempleo de las cuales un millón y medio son mujeres. "Tenemos a 177.000 jóvenes en desempleo de 2 millones y medio con una bajada histórica del desempleo en las mujeres", afirma.

Establece además que el 40% de los contratos son indefinidos: "hablamos de la vida estable de la gente". "Tenemos una situación laboral que habla muy bien de España, la España del Rajoy que soñaba con los 20 millones de ocupados vamos ya camino a los 21,6millones pero transitando a una situación que es muy buena".

"La OPA del BBVA y el Sabadell no puede salir adelante porque va en detrimento del conjunto de intereses del país"

La vicepresidenta valora como "muy mala noticia" las negociaciones de OPA entre BBVA y Sabadell y cree que se agrava el problema de la concentración financiera. Señala que esta operación produciría despidos del entorno de 5.000 personas. "Me coloco radicalmente en contra, también les hablo de Telefónica y el ERE: esto va a encarecer los costes de financiación en los hogares y las pequeñas empresas.

"Hacer esta medida en contra de toda la sociedad catalana y el impacto que tiene esta operación en las pequeñas empresas es un despropósito". Ella misma reconoce que emitió cartas a las entidades y al ministro de economía contra la OPA: "esta operación no puede salir adelante que va en detrimento del conjunto de intereses del país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com