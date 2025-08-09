"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

Aunque Pasapalabra continúa emitiéndose como de costumbre, de lunes a viernes a las 20:00 en Antena 3, Roberto Leal y el resto del equipo están pasando unos días de vacaciones como gran parte del país.

Roberto Leal acostumbra a compartir en sus redes sociales muchos de los momentos que vive en Pasapalabra, especialmente esos que le ayudan a descubrir cosas nuevas y que no duda en compartir con sus seguidores.

En esta ocasión, el presentador ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ha comenzado explicando: "Voy a compartir con vosotros algunas curiosidades que he aprendido en mi trabajo", haciendo referencia a las tardes de Pasapalabra y a todas aquellas palabras que pronunciamos o acentuamos mal.

La r que nos comemos al decir motu proprio, la mala acentuación de la palabra nobel o el seguir insistiendo en que 'cocreta' está en el diccionario cuando no es así, son algunos de los términos en los que el presentador ha querido hacer hincapié. ¡Cómo nos gusta escucharlo!