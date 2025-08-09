Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En sus redes sociales

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

El presentador del programa ha querido aprovechar sus días libres para inaugurar una sección muy interesante en sus redes sociales muy relacionada con lo aprendido en Pasapalabra.

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aunque Pasapalabra continúa emitiéndose como de costumbre, de lunes a viernes a las 20:00 en Antena 3, Roberto Leal y el resto del equipo están pasando unos días de vacaciones como gran parte del país.

Roberto Leal acostumbra a compartir en sus redes sociales muchos de los momentos que vive en Pasapalabra, especialmente esos que le ayudan a descubrir cosas nuevas y que no duda en compartir con sus seguidores.

En esta ocasión, el presentador ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ha comenzado explicando: "Voy a compartir con vosotros algunas curiosidades que he aprendido en mi trabajo", haciendo referencia a las tardes de Pasapalabra y a todas aquellas palabras que pronunciamos o acentuamos mal.

La r que nos comemos al decir motu proprio, la mala acentuación de la palabra nobel o el seguir insistiendo en que 'cocreta' está en el diccionario cuando no es así, son algunos de los términos en los que el presentador ha querido hacer hincapié. ¡Cómo nos gusta escucharlo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

vanesa

Vanessa García, hija de Manolo Escobar, sobre la ruina del cantante: "Lo que más le dolió fue perder la casa de Benidorm"

“¡Tengo unas ganas de ir a pescar unos bonitos!”: Arguiñano ya piensa en sus vacaciones

Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial
Rosco| 8 de agosto

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra
Mejores momentos | 8 de agosto

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”
Mejores momentos | 8 de agosto

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

A la presentadora y a la modelo se les ha atascado el tema ‘Love is in the air’, pero han acabado dándolo todo en plató.

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”
Mejores momentos | 8 de agosto

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

El presentador del programa ha aprovechado que ha salido un tema del cantante en La Pista para enviarle un mensaje.

cancer

A Daniel Torralba la Inteligencia Artificial le salvó la vida: "La IA conectó todos estos síntomas y me dijo que podía ser un cáncer de páncreas"

natalie

Natalie, defensora de las cunas de los abrazos en España: "Puedes despedirte sin prisas de tu bebé"

alejandro

Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

Publicidad