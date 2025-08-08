Antena 3 LogoAntena3
El peluquero de la Selección Española de Fútbol le pone nota al pelo de Shakira

Pablo Oliva ha analizado el problema capilar de Rosalía y ha comentado el nuevo peinado de Victoria Federica.

Pablo Oliva

Espejo Público
Publicado:

Shakira acaba de lanzar una gama de productos para el cuidado del cabello, y ha confesado que no le ha ido nada bien en las peluquerías. Textualmente ha dicho: "Si me dieran un céntimo por cada vez que he salido llorando de la peluquería porque me han quemado el pelo...", ¿Es culpa de las peluquerías o de la propia Shakira?.

"Yo le pondría un 4, porque se le nota que tiene una melena desestructurada"

El peluquero de la Selección Española de Fútbol , Pablo Oliva, analiza el pelo de Shakira en Más Espejo: "Yo le pondría un 4, porque el cabello se nota desestructurado, desenfadado. A mí siendo una cantante del nivel que es, me gustaría verla con un cabello más suave, más lindo, más perfecto. Noto una resequedad en la fibra".

El consejo de Pablo Oliva a Shakira

El experto cree que al cabello de Shakira le ocurre eso porque "un día tiene el cabello negro, luego rojo, luego rubio" y no le da el cuidado adecuado que necesita. Pablo recomienda a la cantante "seguir con el tratamiento" tras salir de la peluquería, ya que por cambios físicos o químicos, " su cabello está altamente seco".

El experto analiza el pelo de Rosalía

Aprovechando que había un peluquero en el programa, la periodista Belén Santos ha querido preguntarle por la opinión acerca del pelo de Rosalía, ya que recibió muchas críticas por tener el "pelo sucio", a lo que el experto ha contestado: "Hay mucha desinformación de cómo aplicarnos el producto en el cabello, si te lo pones mucho o poco. Si es delgado, lo mejor es aplicarlo con spray, si es grueso, mejor en máscara. Se ve aparentemente sucio pero no lo es, se trata del exceso de producto que te pones en el cabello".

El nuevo peinado de Victoria Federica

En Más Espejo han querido preguntarle por el nuevo peinado de Victoria Federica, que se ha hecho un look veraniego con trenzas pegadas al cuero cabelludo. "No es ni bueno ni malo, es un look de verano, en el que tiene el cuero cabelludo al aire y fresco, es muy fácil de peinar. Yo estoy feliz con ese peinado", ha reconocido el peluquero.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

