El nieto de Jack Nicholson, Sean K. Nicholson, arrestado a los 29 años por violencia doméstica

Jack Nicholson es una de las grandes leyendas de Hollywood, ganador de tres premios Oscar y protagonista de clásicos como El resplandor. Fuera de las cámaras, Nicholson también ha llevado una vida personal intensa, ya que es padre de seis hijos con cinco mujeres diferentes.

Con el paso del tiempo, el actor de 88 años también se ha convertido en abuelo, y uno de sus nietos no ha pasado desapercibido, y no precisamente en el buen sentido.

Sean K. Nicholson, hijo de Jennifer Nicholson, la mayor del las hijas del actor, ha sido arrestado en Los Ángeles por un cargo de violencia doméstica de carácter grave, según recogía el The Sun.

La detención se produjo tras recibir una denuncia de una mujer que lo acusó de agresión y, según los registros oficiales, el joven de 29 años, que no tiene antecedentes penales, fue liberado la misma noche después de abonar una fianza de 50.000 dólares.

Su próxima comparecencia está programada para el 26 de agosto de este mismo año y, de ser condenado, podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión.

Una portavoz de la División del Pacífico del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que no se emitiría una fotografía policial de Nicholson. Hasta el momento, ni Sean ni sus representantes han emitido declaraciones públicas al respecto

Sean trabaja como productor musical bajo el alias de Cutter Mattock y es conocido por su estilo oscuro y experimental, como muestra en su perfil de Instagram. Él mismo se describe como especialista en "composición de terror, club experimental, hardcore, ambiente oscuro y phonk", y se presenta como un "patrón de las Artes Oscuras".