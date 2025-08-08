Antena 3 LogoAntena3
¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

El concursante veterano ha tenido que decidir si arriesgarse a decir las últimas letras de El Rosco o conformarse con las tablas.

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

Patri Bea
Juan Ibáñez, Damián Molla, Lidia Torrent y Patricia Yurena han protagonizado junto a Manu y Rosa un programa de lo más ajustado y a los dos concursantes centrales les ha dado mucha pena despedirse de estos cuatro invitados que tan buenos momentos nos han regalado en estos tres últimos programas.

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Gracias a las pruebas de hoy, Rosa ha comenzado el Rosco con 146 segundos en su marcador, mientras que Manu lo ha hecho con tan solo un segundo menos. Estas cifras reflejan a la perfección la igualdad del programa de hoy.

Rosa ha comenzado como un tiro y ha conseguido completar la primera vuelta cuando su contrincante ni siquiera había llegado a la mitad. Finalmente, ha decidido plantarse con 22 aciertos en su marcador, dejando en manos de Manu el desenlace de la prueba.

El veterano concursante ha tenido que darse prisa para completar la primera vuelta y para arriesgarse con las palabras que había dejado pasar. Además, se ha enfrentado a un gran dilema: ¿conformarse con el empate o ir a por el bote? ¡Descubre lo que ha decidido en el vídeo de arriba!

