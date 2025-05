Junts presentará una enmienda a la totalidad para frenar la reducción de la jornada laboral que perjudica a autónomos y pymes catalanas

Junts per Catalunya (JxCat) ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que se prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros antes de su tramitación en el Congreso. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha calificado la propuesta como un "ataque frontal a los autónomos y a las pymes catalanas", advirtiendo que pone en riesgo la viabilidad de estas empresas, que representan el 99,8% del tejido empresarial en Cataluña.

Nogueras ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hayan negociado la ley únicamente con los sindicatos españoles. "Nos hemos encontrado con la puerta cerrada ante la posibilidad de negociar ni siquiera una coma de este texto", ha denunciado en rueda de prensa, insistiendo en que esta falta de diálogo social "da la espalda al tejido productivo de Cataluña".

Según Junts, el proyecto de ley implica más costes y sanciones para las pymes, sin ofrecer mejoras económicas para los trabajadores, lo que pone en peligro la supervivencia de muchas empresas, y por lo tanto, numerosos puestos de trabajo en Cataluña. Nogueras ha criticado que la norma va en contra de la negociación colectiva y ha señalado que el que se beneficia es es "el Estado español, que sigue ordeñando a las pequeñas y medianas empresas y autónomos para llenar el agujero negro de Madrid".

Como una "operación de propaganda" ha calificado la iniciativa que, según ella, no soluciona los problemas reales de la gente y ha subrayado que la presentación de la enmienda a la totalidad busca forzar una negociación con el Gobierno: "Presentamos esta herramienta como muestra de rechazo absoluto a esta ley y veremos si el Gobierno tiene ganas de negociar o no. Hasta hoy, no la ha tenido".

Además, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respaldar la reducción de la jornada laboral sin negociar con los sindicatos y patronales autonómicos, acusándole de "poner la alfombra roja" a política que, según Junts, están destruyendo el modelo de país y la clase media catalana

¿Cuál podría ser la consecuencia de la enmienda?

La oposición de Junts podría poner en riesgo la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados el martes. Sus votos junto con los del PP y Vox sumarían mayoría para bloquear la iniciativa. Aunque Nogueras ha recordado que su partido está dispuesto a negociar si el Gobierno muestra apertura para modificar el texto y atender a las preocupaciones del tejido productivo catalán.

ERC responde

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha criticado a Junts por actuar como "portavoz de Foment", la patronal catalana, y ha recordado que la formación independentista ha apoyado en el pasado reformas laborales del PP y defendido intereses empresariales. El diputado de ERC, Jordi Salvador, afirmó que "se escondieron detrás de la estelada, pero la máscara ha caído", mientras que el portavoz del partido Gabriel Rufián señaló 'X' que "ni de izquierdas, ni de derechas, de derechos. ¡Catalanes! Pero de la patronal".

