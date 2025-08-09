Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te podrás resistir!

Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¿A quién no le apetece un picoteo en verano al aire libre, fresquito y deliciosos? Karlos Arguiñano ha preparado una cantidad increíble para que cualquiera pueda disfrutar de estos ratos que nos dan la vida.

“¡Tengo unas ganas de ir a pescar unos bonitos!”: Arguiñano ya piensa en sus vacaciones

Publicidad

¡Las tapas deberían ser nombradas Patrimonio de la Humanidad! Llega el verano, cuando los tiempos parece que van con más calma y los buenos ratos en familia se aprecian aún más si cabe.

La hora del aperitivo se convierte en un momento imprescindible del día pero, ¿qué podemos preparar para que ese momento sea perfecto?

Karlos Arguiñano nos ha dejado pistas durante todo el año, preparando receta fáciles, saludables y con sabores que no pasan desapercibidos para nadie. Aquí te proponemos nuestra selección:

Ensaladillas

Las ensaladillas se pueden preparar, por norma general, desde la víspera. Así tendrás más tiempo para disfrutar del momento aperitivo junto a toda la familia o los amigos.

Karlos Arguiñano las ha elaborado con ingredientes diferentes, pero todos naturales y fabulosos. Desde la ensaladilla de buey de mar, encurtidos y huevas de trucha, hasta la ensaladilla de calabacín con la que el cocinero celebró el cumpleaños de su mujer.

Receta de ensaladilla de buey de mar, encurtidos y huevas de trucha, de Arguiñano: "Es un éxito siempre"

Pero también ha elaborado en alguna ocasión la receta de hormigón malagueño, "una especie de ensaladilla rusa, pero enriquecida". Otra forma de presentar la ensaladilla es con unos espárragos frescos sobre ella, que le darán un toque diferente.

Joseba también ha cocinado junto a su padre una ensaladilla facilísima, natural y refrescante de gambas con crujiente. ¡No le falta un detalle! Y que no falte en esta selección de ensaladillas la ibérica, con un sabor auténtico e inigualable.

¡De un bocado!

¿Has probado alguna vez el pincho de jamón de pato y rúcula? Es de estos pinchos que acabarás recordando toda la vida, como el de salmorejo con boquerones y jamón. Si este último está rico tomando los ingredientes por separado, imagina unirlos todos...

El aperitivo de lujo de Karlos Arguiñano: pincho de jamón de pato y rúcula

Para los amantes de la oliva, tenemos el pincho de tapenade, sencillo y elaborado en pocos pasos. Y para los amantes del queso, la ensalada de endivias y pera con queso azul o los bocados de queso de cabra con cebolla confitada.

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Pero si quieres innovar con una receta muy original, tienes que probar los bocados de anchoa y fresa.

¿Sabes algo que no fala nunca en verano? El salmorejo, una receta que si la quieres como aperitivo la puedes presentar en un vaso de chupito, como si de un cocktel se tratase. ¡Buen provecho!

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas del verano

Publicidad

Programas

“¡Tengo unas ganas de ir a pescar unos bonitos!”: Arguiñano ya piensa en sus vacaciones

Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”
Mejores momentos | 8 de agosto

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”
Mejores momentos | 8 de agosto

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

cancer
DEBATE

A Daniel Torralba la Inteligencia Artificial le salvó la vida: "La IA conectó todos estos síntomas y me dijo que podía ser un cáncer de páncreas"

Muchas veces recurrimos a las búsquedas en Internet para que nos de un diagnóstico de ciertos síntomas pero... ¿Es la Inteligencia Artificial nuestro nuevo doctor virtual? A Daniel Torralba le sirvió para salvar su vida.

natalie
EMOTIVO

Natalie, defensora de las cunas de los abrazos en España: "Puedes despedirte sin prisas de tu bebé"

Natalie tuvo que dar a luz a su hijo muerto y solo estuvo con el media hora. Algo que le permitió hacerle apenas 5 fotos para tener un recuerdo mental de él. Ahora, es la creadora de las cunas de los abrazos en España para que los padres que tengan que pasar este duelo puedan despedirse tranquilamente de su bebé.

alejandro

Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

modelo

Isabella, modelo y miss a los 58 años: "Pensé: 'Se me va a pasar el arroz ya, como no lo haga ahora iré con muleta'"

glenn

Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"

Publicidad