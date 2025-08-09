Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¡Las tapas deberían ser nombradas Patrimonio de la Humanidad! Llega el verano, cuando los tiempos parece que van con más calma y los buenos ratos en familia se aprecian aún más si cabe.

La hora del aperitivo se convierte en un momento imprescindible del día pero, ¿qué podemos preparar para que ese momento sea perfecto?

Karlos Arguiñano nos ha dejado pistas durante todo el año, preparando receta fáciles, saludables y con sabores que no pasan desapercibidos para nadie. Aquí te proponemos nuestra selección:

Ensaladillas

Las ensaladillas se pueden preparar, por norma general, desde la víspera. Así tendrás más tiempo para disfrutar del momento aperitivo junto a toda la familia o los amigos.

Karlos Arguiñano las ha elaborado con ingredientes diferentes, pero todos naturales y fabulosos. Desde la ensaladilla de buey de mar, encurtidos y huevas de trucha, hasta la ensaladilla de calabacín con la que el cocinero celebró el cumpleaños de su mujer.

Pero también ha elaborado en alguna ocasión la receta de hormigón malagueño, "una especie de ensaladilla rusa, pero enriquecida". Otra forma de presentar la ensaladilla es con unos espárragos frescos sobre ella, que le darán un toque diferente.

Joseba también ha cocinado junto a su padre una ensaladilla facilísima, natural y refrescante de gambas con crujiente. ¡No le falta un detalle! Y que no falte en esta selección de ensaladillas la ibérica, con un sabor auténtico e inigualable.

¡De un bocado!

¿Has probado alguna vez el pincho de jamón de pato y rúcula? Es de estos pinchos que acabarás recordando toda la vida, como el de salmorejo con boquerones y jamón. Si este último está rico tomando los ingredientes por separado, imagina unirlos todos...

Para los amantes de la oliva, tenemos el pincho de tapenade, sencillo y elaborado en pocos pasos. Y para los amantes del queso, la ensalada de endivias y pera con queso azul o los bocados de queso de cabra con cebolla confitada.

Pero si quieres innovar con una receta muy original, tienes que probar los bocados de anchoa y fresa.

¿Sabes algo que no fala nunca en verano? El salmorejo, una receta que si la quieres como aperitivo la puedes presentar en un vaso de chupito, como si de un cocktel se tratase. ¡Buen provecho!