Alejandro Portillo se fue de España buscando trabajo en Suiza: "Encontrar piso sin un contrato de trabajo es muy difícil aquí"

Alejandro Portillo tiene 21 años y hace siete meses decidió dejar España para buscar trabajo en Suiza. El joven iba buscando un sueldo digno viendo como están las cosas aquí.

Pero no todo fue fácil para Alejandro tras llegar a un país extranjero pues al principio tuvo que compaginar dos trabajos para poder pagarse una habitación. "Encontrar piso sin un contrato de trabajo es muy difícil aquí", cuenta.

"Las primeras semanas aprendí un poquito de Alemán y me hicieron un contrato en Starbucks. Yo cobro 3.700 francos", explica respecto a que se necesita el idioma para encontrar un trabajo con mejor sueldo.

Tras todos los baches que ha superado Alejandro en Suiza, todavía se pregunta si el esfuerzo le merece la pena pues estar lejos de su familia y perderse momentos importantes es muy difícil de sobrellevar.