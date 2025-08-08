Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

La prueba de La Pista siempre nos regala momentos memorables en Pasapalabra. Sin ir más lejos, la primera de esta noche ha terminado con una invitación en forma de pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz, que sabe de buena tinta que sigue y le gusta el programa. ¡A ver si lo recibimos pronto en plató!

Al igual que sus compañeros, a Lidia Torrent y a Patricia Yurena, se les ha atascado su canción con las primeras pistas. Tenían claro que se trataba de un tema cantado por un británico o americano, pero ninguno se le venía a la mente. ¡Roberto Leal hasta ha amenazado con llamar a seguridad al ver que no arrancaban!

Han tenido que llegar casi a la última pista para dar con el tema y ha sido Lidia Torrent la que ha conseguido adivinar ‘Love is in the air’. Para celebrar su victoria, la presentadora se ha levantado y lo ha dado todo bailando con una mujer del público. ¡Revive el momentazo en el vídeo de arriba!