Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de agosto

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

El presentador del programa ha aprovechado que ha salido un tema del cantante en La Pista para enviarle un mensaje.

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Las canciones de Alejandro Sanz son un clásico en La Pista, la prueba que más nervios y disfrute genera a partes iguales en nuestros invitados. Por suerte, la mayoría de ellos adivinan rápido sus canciones y se llevan una alegría… ¡y puntos para el marcador de su equipo!

La alegría de Toni Acosta en Pasapalabra… ¡gracias a Alejandro Sanz!

Sin embargo, la canción que el programa había preparado para Damián Mollá y Juan Ibáñez se les ha atragantado un rato a los colaboradores de El Hormiguero, aunque finalmente la han sacado. ¡Se trataba de su mítico ‘Looking for a paradise’ en colaboración con Alicia Keys!

Roberto Leal ha aprovechado la prueba para lanzar un mensaje a Alejandro Sanz: “Que me han dicho que te encanta Pasapalabra y no entiendo como no has venido todavía… ¡Y a La Voz sí que está aquí cerquita”! ¿Recibirá el cantante esta indirecta invitación? ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”
Mejores momentos | 8 de agosto

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

cancer
DEBATE

A Daniel Torralba la Inteligencia Artificial le salvó la vida: "La IA conectó todos estos síntomas y me dijo que podía ser un cáncer de páncreas"

natalie
EMOTIVO

Natalie, defensora de las cunas de los abrazos en España: "Puedes despedirte sin prisas de tu bebé"

Natalie tuvo que dar a luz a su hijo muerto y solo estuvo con el media hora. Algo que le permitió hacerle apenas 5 fotos para tener un recuerdo mental de él. Ahora, es la creadora de las cunas de los abrazos en España para que los padres que tengan que pasar este duelo puedan despedirse tranquilamente de su bebé.

alejandro
SU HISTORIA

Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

Alejandro no estaba haciendo nada peligroso simplemente dándose un baño en la playa con sus amigos cuando al sumergirse se topó con un banco de arena que le dejó inmóvil.

modelo

Isabella, modelo y miss a los 58 años: "Pensé: 'Se me va a pasar el arroz ya, como no lo haga ahora iré con muleta'"

glenn

Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"

jaime

Nuevos datos sobre el atropello a Jaime Anglada en Mallorca: "Se encuentra estable dentro de la gravedad"

Publicidad