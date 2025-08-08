Mejores momentos | 8 de agosto
La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”
El presentador del programa ha aprovechado que ha salido un tema del cantante en La Pista para enviarle un mensaje.
Publicidad
Las canciones de Alejandro Sanz son un clásico en La Pista, la prueba que más nervios y disfrute genera a partes iguales en nuestros invitados. Por suerte, la mayoría de ellos adivinan rápido sus canciones y se llevan una alegría… ¡y puntos para el marcador de su equipo!
Sin embargo, la canción que el programa había preparado para Damián Mollá y Juan Ibáñez se les ha atragantado un rato a los colaboradores de El Hormiguero, aunque finalmente la han sacado. ¡Se trataba de su mítico ‘Looking for a paradise’ en colaboración con Alicia Keys!
Roberto Leal ha aprovechado la prueba para lanzar un mensaje a Alejandro Sanz: “Que me han dicho que te encanta Pasapalabra y no entiendo como no has venido todavía… ¡Y a La Voz sí que está aquí cerquita”! ¿Recibirá el cantante esta indirecta invitación? ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!
Publicidad