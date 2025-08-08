La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

Las canciones de Alejandro Sanz son un clásico en La Pista, la prueba que más nervios y disfrute genera a partes iguales en nuestros invitados. Por suerte, la mayoría de ellos adivinan rápido sus canciones y se llevan una alegría… ¡y puntos para el marcador de su equipo!

Sin embargo, la canción que el programa había preparado para Damián Mollá y Juan Ibáñez se les ha atragantado un rato a los colaboradores de El Hormiguero, aunque finalmente la han sacado. ¡Se trataba de su mítico ‘Looking for a paradise’ en colaboración con Alicia Keys!

Roberto Leal ha aprovechado la prueba para lanzar un mensaje a Alejandro Sanz: “Que me han dicho que te encanta Pasapalabra y no entiendo como no has venido todavía… ¡Y a La Voz sí que está aquí cerquita”! ¿Recibirá el cantante esta indirecta invitación? ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!