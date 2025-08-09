"Voy a volver a por ti": Nando amenaza a Julia en el próximo capítulo de La Encrucijada

El regreso de Nando era algo con lo que Julia no contaba. La joven había llegado un acuerdo con Patricia para entregarse a su bebé cuando naciese, pero la salida de su exnovio de la cárcel ha hecho que el miedo se apodere de ella.

Patricia, David y Álvaro harán todo lo posible por ayudar a la joven a librarse de Nando, aunque el hijo de Octavio Oramas seguirá sin tener idea de la verdadera relación que la joven tiene con su mujer. Al menos, por el momento.

Cuando la policía detenga a Nando tras la denuncia por malos tratos de Julia, éste le advertirá que volverá a por ella y que las cosas no quedarán así. ¿Conseguirá el joven librarse de la cárcel? ¿Le contará a David que Julia está embarazada?