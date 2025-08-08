Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los mejores planes para una noche de verano en Madrid

Verbenas, cine de verano o experiencias gastronómicas y musicales: planes especiales creados para esta época del año, que hacen el verano en la capital más ameno.

Planes de verano en Madrid

Álvaro Manso
Publicado:

Muchos huyen de Madrid en verano, pero para los que se quedan, a parte de sufrir el calor, también pueden disfrutar de muchos planes interesantes. Actividades de todo tipo para hacer en familia, con amigos o pareja.

Verbenas típicas de verano

En verano son populares las fiestas de los pueblos, y en la capital existen las de barrio, como las verbenas de San Cayetano, San Lorenzo o La Virgen de la Paloma.

Tardes y noches llenas de música, comida y bebida para acompañar el buen ambiente madrileño con actuaciones de grupos de cantantes y DJs, que ayudan a animar las noches.

Experiencias gastronómicas y musicales

También existen planes más tranquilos, experiencias gastronómicas y musicales, incluso con un toque romántico, como por ejemplo una buena cena en una terraza con muy buenas vistas.

Azotea Cibeles acoge unas veladas con música en vivo y comida, con menús exclusivos de sabores veraniegos que se unen en un entorno mágico iluminado primero por el atardecer, y luego por la luz de las velas que se fusionan con las luces de la capital vistas desde lo alto.

Cine de verano

Una sesión de cine particular. Con un gran escenario ubicado en la Plaza de España de Madrid, las películas susurran al oído gracias a unos cascos inalámbricos que permiten vivir el cine de una forma inmersiva, sin grandes altavoces y sin distracciones, aislados del bullicio de la ciudad.

Además, permiten elegir entre escuchar la película en español o versión original.

Planes exclusivos para desconectar y entretenerse de una forma diferente para los que no pueden irse de Madrid. También para todos los que deciden hacer turismo por la capital durante los meses estivales.

