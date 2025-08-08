Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 8 de agosto

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

El colaborador de El Hormiguero ha aprovechado el mítico poema de despedida del concursante para hablar sobre un tipo de broma que lleva recibiendo toda su vida.

"Me ha caído igual": la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Patri Bea
Juan Ibáñez, Damián Molla, Lidia Torrent y Patricia Yurena nos han regalado grandes momentos en estos tres últimos programas de Pasapalabra. A pesar de algún que otro pique, los cuatro lo han dado todo en las pruebas.

"¿¡Yo no he dicho eso!?": La Pista provoca un gran pique entre Juan Ibáñez y Damián Moyá

Como ya es tradición en el programa, Manu ha querido despedirse de los invitados de una manera especial: recitando un poema lleno de rimas con sus nombres y apellidos. El nombre de Patricia Yurena o el apellido de Lidia Torrent le ha dado mucho juego, pero con los colaboradores de El Hormiguero ha preferido tirar por Trancas y Barrancas.

Roberto Leal lo ha escusado aludiendo a la rima fácil con el apellido de Damián, que aunque es Mollá, la gente suele olvidarse de la tilde, como él mismo ha confirmado: “Siempre me ha caído igual”. ¡Escucha lo que ha comentado al respecto y el poema de Manu al completo dándole play al vídeo de arriba!

Mejores momentos

Mejores momentos | 8 de agosto

