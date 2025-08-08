“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Juan Ibáñez, Damián Molla, Lidia Torrent y Patricia Yurena nos han regalado grandes momentos en estos tres últimos programas de Pasapalabra. A pesar de algún que otro pique, los cuatro lo han dado todo en las pruebas.

Como ya es tradición en el programa, Manu ha querido despedirse de los invitados de una manera especial: recitando un poema lleno de rimas con sus nombres y apellidos. El nombre de Patricia Yurena o el apellido de Lidia Torrent le ha dado mucho juego, pero con los colaboradores de El Hormiguero ha preferido tirar por Trancas y Barrancas.

Roberto Leal lo ha escusado aludiendo a la rima fácil con el apellido de Damián, que aunque es Mollá, la gente suele olvidarse de la tilde, como él mismo ha confirmado: “Siempre me ha caído igual”. ¡Escucha lo que ha comentado al respecto y el poema de Manu al completo dándole play al vídeo de arriba!