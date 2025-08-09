Vanessa García, hija de Manolo Escobar, sobre la ruina del cantante: "Lo que más le dolió fue perder la casa de Benidorm"

A lo largo de su carrera, Manolo Escobar publica 80 discos y llega a vender hasta 7 millones de copias de su emblemático Viva España. Pero no todo fue éxitos en su vida, su hija Vanessa nos desvela la historia más desconocida de Manolo Escobar.

Una inversión mal hecha hace que el cantante caiga en una ruina económica que le acompañaría hasta el final de sus días. "A él le convencieron para invertir en una fábrica de pantalones vaqueros. Era un amigo íntimo suyo el que le convence", cuenta.

Engañado por un amigo, Manolo Escobar tiene que asumir una deuda de 1.000 millones de pesetas lo que equivale a 6 millones de euros. "Él siempre ha confiado mucho en la gente porque el solo entendía de música y de cine. Lo abaló con todo su patrimonio".

"Lo que más de dolió fue perder la casa de Benidorm aunque luego la recuperó gracias a un amigo suyo", cuenta, "Mi padre siguió trabajando y se pudo recuperar". ¡Dale al play!