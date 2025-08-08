Antena 3 LogoAntena3
A Daniel Torralba la Inteligencia Artificial le salvó la vida: "La IA conectó todos estos síntomas y me dijo que podía ser un cáncer de páncreas"

Muchas veces recurrimos a las búsquedas en Internet para que nos de un diagnóstico de ciertos síntomas pero... ¿Es la Inteligencia Artificial nuestro nuevo doctor virtual? A Daniel Torralba le sirvió para salvar su vida.

cancer

Marta Requejo
Publicado:

Se ha hecho viral un vídeo en el que un hombre asegura que la Inteligencia Artificial le diagnosticó un cáncer de páncreas que ningún médico le había visto antes.

Cada vez hay más personas que utilizan la IA para preguntar por síntomas o introducir informes médicos completos pero, ¿es tan fiable como un médico?

Hoy hablamos con Daniel Torralba protagonista del vídeo viral que asegura que la IA le salvó la vida. "Yo tenía unos síntomas muy raros y difusos. Soy investigador científico y probé con la Inteligencia Artificial para ver qué diagnóstico me daba".

"Yo tenía adormecimientos de las manos y la cara... Visión doble en algunas ocasiones", dice respecto a que sus síntomas no concordaban con los síntomas del tumor de páncreas. "La enfermedad que yo he tenido era una enfermedad muy rara. La IA conectó todos estos síntomas y me dijo que podía ser un cáncer de páncreas".

cancer

