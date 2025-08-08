Tamara Falcó, de vacaciones en las Maldivas con su marido, Íñigo Onieva, y su madre, Isabel Preysler

Tamara Falcó está viviendo un verano de ensueño. Después de disfrutar de unos románticos días junto a su marido, Íñigo Onieva, en la Provenza francesa; la pareja ha vuelto a hacer las maletas para viajar a su siguiente destino: las Maldivas.

Pero este viaje no lo han hecho solos, y es que con la primera galería de fotos que ha compartido la Marquesa de Griñón con todos sus seguidores de Instagram, se desataban muchas preguntas ya que en todas las fotos que ha publicado no había ni rastro de Íñigo pero sí había detalles (como lo que le puso el hotel en la habitación a su llegada), que indicaban que el empresario estaba con ellas, pero no se ve a Íñigo por ninguna parte.

Un misterio que aunque al principio generó una gran confusión y muchas preguntas, el empresario rápidamente se ha encargado de aclarar compartiendo a través de sus stories en qué está invirtiendo su tiempo durante el viaje: en hacer mucho deporte. Natación, submarinismo...

Íñigo Onieva haciendo natación en las Maldivas | Instagram

Un viaje que demuestra que a pesar de lo mucho que se ha especulado sobre cómo es la relación entre Isabel e Íñigo, parece que es buena y hasta se van juntos de vacaciones en verano.