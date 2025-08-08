EN LAS MALDIVAS
Tamara Falcó, de vacaciones en las Maldivas con su marido, Íñigo Onieva, y su madre, Isabel Preysler
Tamara Falcó se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares junto a su marido, Íñigo Onieva, y su famosa madre, Isabel Preysler. La famosa pareja e Isabel han viajado hasta las Maldivas para pasar juntos unos días en este destino de ensueño.
Publicidad
Tamara Falcó está viviendo un verano de ensueño. Después de disfrutar de unos románticos días junto a su marido, Íñigo Onieva, en la Provenza francesa; la pareja ha vuelto a hacer las maletas para viajar a su siguiente destino: las Maldivas.
Pero este viaje no lo han hecho solos, y es que con la primera galería de fotos que ha compartido la Marquesa de Griñón con todos sus seguidores de Instagram, se desataban muchas preguntas ya que en todas las fotos que ha publicado no había ni rastro de Íñigo pero sí había detalles (como lo que le puso el hotel en la habitación a su llegada), que indicaban que el empresario estaba con ellas, pero no se ve a Íñigo por ninguna parte.
Un misterio que aunque al principio generó una gran confusión y muchas preguntas, el empresario rápidamente se ha encargado de aclarar compartiendo a través de sus stories en qué está invirtiendo su tiempo durante el viaje: en hacer mucho deporte. Natación, submarinismo...
Más Celebrities
- Guillermo Furiase, de vacaciones con su primo Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores: "Al que admiro y quiero"
- Lo animada que fue la boda de Paty, hija de Quique Sánchez Flores: su baile con Lolita y lo que le cantó Elena Furiase
- Carla Goyanes recuerda a su padre en el primer aniversario de su muerte: "No quiero que nadie te olvide"
Un viaje que demuestra que a pesar de lo mucho que se ha especulado sobre cómo es la relación entre Isabel e Íñigo, parece que es buena y hasta se van juntos de vacaciones en verano.
Publicidad