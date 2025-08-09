Antena 3 LogoAntena3
¿Qué lleva Candela Cruz en su bolso de playa? Descubrimos los imprescindibles de la actriz y... ¡de su personaje!

En pleno verano, Candel Cruz, la actriz que interpreta a Carmen en Sueños de libertad, nos abre su bolsa y revela todo lo que no puede faltar en su día de playa.

Práctica y previsora, Candela ha confesado que siempre va bien equipada. Entre sus básicos imprescindibles no faltan el protector solar, la botella de agua, las gafas de sol y, cómo no, un buen libro para no aburrirse en la playa. A su lista se suman unos auriculares, o incluso si no hay mucha gente un altavoz. También lleva unas pinzas para recogerse el pelo y, por su puesto papel y boli, algo que nunca deja fuera sin importar el tipo de bolso que lleve. Y, entre todos esos objetos, no puede faltar el toque presumido: su brillo de labios con color.

Pero no solo ha abierto su bolso, sino también el de Carmen, su personaje en la serie. Su respuesta ha sido tan divertida como reveladora: “Carmen llevaría una cuerda para atar en corto a Tasio”, ha asegurado entre risas. Además, en su bolso no faltaría su barra de labios rosa corporativa de Perfumerías De la reina, una rebequita “por si refresca”, su crema habitual y, por su puesto, su toalla y la de Tasio.

Así es el bolso ideal según Candela Cruz: lleno de básicos, personalidad y un toque de humor.

No te pierdas mucho más de Carmen de lunes a viernes a las 15:45h en Sueños de libertad.

