Robo de cable y el "enganchón" de un tren en la catenaria, los motivos de la parada de trenes en Toledo

Aunque en un primer momento Adif aludía al robo de cable en cuatro puntos diferentes, que hacía que al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se vieran afectados, ahora Renfe apunta también al "enganchón" de un tren Iryo en la catenaria.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha explicado que la parada de trenes de este domingo no solo ha estado ocasionada por el robo de cable de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en la provincia de Toledo, sino también por el "enganchón" de un tren de Iryo que arrastró la catenaria. "Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes", ha explicado en un mensaje en 'X' en el que contesta a varios usuarios que le han preguntado el motivo por el que no se anuló la salida de los trenes "si se sabía" que no iban a llegar tras descubrirse el robo de cable.

"Dos incidentes diferentes"

El director de Renfe ha aclarado, por tanto, sobre el origen de los retrasos y paradas en la circulación ferroviaria, que se produjeron "dos incidentes diferentes": el robo de cable y el "enganchón" del Iryo. Sobre el robo de cable en cuatro tramos de la provincia de Toledo detectado a las 17:44 horas del domingo, el responsable de Renfe asegura que se trata de un incidente "permitía la circulación con limitación de velocidad". "Significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Esto es lo que se sabía cuando han salido los trenes", explica Fernández de Heredia.

"De manera sobrevenida y muy posterior sobre lo anterior y cuando todos los trenes circulaban, un tren de Iryo ha tenido un "enganchón" arrastrando la catenaria. Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes", ha asegurado.

Según la información que ha facilitado en 'X', a las cinco de la madrugada quedaban por llegar a destino los últimos tres trenes afectados. A consecuencia de estos dos incidentes, al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se han visto afectados este domingo.

