Una de las pasajeras atrapadas en los trenes de Toledo: "No hay comida, luz, los baños están en un estado deplorable"

Ha sido un domingo convulso para los pasajeros de los 30 trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que han quedado parados o con demoras por un robo de cable en cuatro puntos diferentes a su paso por la provincia de Toledo, según se conocía en un primer momento. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, explicaba esta madrugada que la parada de trenes no la ocasionó por completo el robo de cable, sino el "enganchón" de un tren de Iryo que arrastró la catenaria.

"Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes", ha explicado en un mensaje en 'X' en el que contesta a varios usuarios que han preguntado por qué no se anuló la salida de los trenes "si se sabía" que no iban a llegar tras descubrirse el robo de cable.

"No se puede explicar cómo huele"

Son al menos 10.700 los pasajeros que se han visto afectados por esta incidencia en un domingo que, además, coincidía con la operación retorno tras el puente de mayo. En Antena 3 Noticias hemos podido conocer el testimonio de una pasajera que quería llegar a Sevilla para estar en la feria. Critica las condiciones en las que se han visto. "No hay comida, no podemos utilizar los baños, están en un estado deplorable, no tenemos luz, no se puede explicar cómo huele. La gente está desesperada, hay personas mayores, hay niños...". Precisaba, además, que "la Guardia Civil nos ha traído agua".

"Dos incidentes diferentes"

De esta manera, el director de Renfe aclaraba que se produjeron "dos incidentes diferentes". Por un lado, se encontraría el robo de cable. Por otro lado, el "enganchón" del Iryo. Sobre el robo de cable en cuatro tramos de la provincia de Toledo detectado a las 17:44 horas del domingo, el responsable de Renfe asegura que es un incidente que "permitía la circulación con limitación de velocidad". "Significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Esto es lo que se sabía cuando han salido los trenes", explica Fernández de Heredia.

"De manera sobrevenida y muy posterior sobre lo anterior y cuando todos los trenes circulaban, un tren de Iryo ha tenido un "enganchón" arrastrando la catenaria. Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes", ha asegurado.

Atendiendo a la información que ha facilitado en 'X', a las cinco de la madrugada quedaban por llegar a destino los últimos tres trenes afectados. Debido a estos incidentes, al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se han visto afectados este domingo.

