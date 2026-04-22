Almería, colapsada por la regularización: cientos de inmigrantes pasan la noche en la calle por el certificado de vulnerabilidad

La presión migratoria vuelve a tensionar los servicios de atención en Almería. En los últimos días, varios municipios de la provincia han registrado escenas de colapso, con largas colas campamentos improvisados y cientos de personas esperando para completar trámites administrativos. El principal motivo: la obtención del certificado de vulnerabilidad y otros documentos necesarios para regularizar su situación.

La situación alcanzó su punto crítico este martes en una ONG de Almería. Según testigos, cerca de mil personas se concentraron a las puertas de la organización desde primera hora de la mañana, lo que obligó a cerrar las instalaciones poco después de su apertura ante la imposibilidad de gestionar la afluencia.

Un trámite que se complica

Muchos de los inmigrantes buscan obtener el certificado de antecedentes penales, un documento imprescindible dentro de los procesos administrativos actuales y que, además, cuenta con plazos ajustados. En concreto, algunos solicitantes tienen hasta el mes de mayo para que este certificado mantenga su validez.

Lo que inicialmente se planteaba como un procedimiento ágil se ha convertido en un proceso lento y complejo. Los requisitos, la falta de recursos y la alta demanda están generando un cuello de botella que afecta directamente a cientos de personas que dependen de estos documentos para avanzar en si situación legal.

Noche a la intemperie

La escena no ha mejorado este miércoles. Aunque la ONG permanece cerrada, más de 300 personas han pasado la noche en sus inmediaciones, esperando poder ser atendidas en cuanto se retome la actividad.

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