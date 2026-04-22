Santiago Abascal sufre un accidente doméstico: "Fue muy aparatoso, con mucha sangre"

En mitad de la polémica por el asunto de la "prioridad nacional" pactado en Extremadura con el PP, Santiago Abascal se sienta en el plató de Espejo Público para tomarse 'Un café con Susanna' y responder a cuestiones como el pacto entre PP y Vox con Extremadura o las últimas declaraciones de Juanma Moreno sobre el partido que lidera. Tal y como detalló ayer Moreno Bonilla, "le quita el sueño Vox porque ya sabemos cómo se las gasta": "En Extremadura llevamos 6 meses paralizados y eso para Andalucía sería una pérdida de oportunidad que no nos podemos permitir". Asimismo, el candidato popular en Andalucía aseguró que su ideario está muy alejado de lo que dice Vox en materias como la protección a la mujer.

Al comenzar la entrevista, Susanna Griso se ha sorprendido al verle "magullado". Tras su sorpresa, Abascal ha respondido que estaba un "poquito herido" tras haber sufrido un "accidentedoméstico, muy aparatoso, con mucha sangre, pero nada grave". No obstante, ha detallado que "es tan ridículo que va a evitar contarlo" con detalle.

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