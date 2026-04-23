Pilar Vidal, sobre el divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "No solo está en juego lo emocional, hay mucha parte económica"

Durante la jornada de ayer, la revista ¡Hola! mostró las primeras imágenes de Paz Vega tras conocerse la noticia de su divorcio con Orson Salazar. En esas fotografías se veía el rostro de una Paz Vega triste y con un gesto lloroso. La intérprete ha contestado a los medios de comunicación que le han preguntado cómo se encuentra ante el divorcio. Paz ha sido breve asegurando que no "va a decir nada" y ha pedido a los medios "que la entiendan". Por su parte, su hermana Sara Vega ha detallado que Paz se "encuentra bien".

Sin embargo, su respuesta a los medios de comunicación no ha tenido que ver con sus últimas publicaciones en Instagram. En su perfil, aseguraba que "era incapaz de mover ni siquiera un dedo, una tristeza que me dejaba sin aire".

"El matrimonio ha pasado por complicaciones"

Gema López ha agradecido a Paz Vega el trato a la prensa en un momento tan complicado como el que está viviendo. Tal y como ha detallado Gema, "que una actriz como ella, que ha estado en Hollywood, con esta normalidad pida respeto y atienda a la prensa es de agradecer". Por su parte, Pilar Vidal ha argumentado que "le extrañaba que no hubiese hecho un comunicado explicando todo este asunto, pero como entendió que no quería dar más detalles, ha tranquilizado a la gente contestando a los medios de comunicación".

Asimismo, Pilar Vidal ha proseguido asegurando que "no está tranquila" y "no solo está en juego lo emocional", sino que "va mucho más allá después de tantos años de matrimonio y tres hijos en común". Ha explicado que la parte económica es importante y esos detalles "se van desgranando poco a poco porque son cuestiones muy privadas". No obstante, a Pilar le consta "que Paz Vega tiene todo a su nombre y las deudas que hay ahora mismo como la de Hacienda que es pública como alguna otra recaen sobre ella".

En contraposición, Gema López no cree que todo se deba a un motivo económico. López ha detallado que es un matrimonio "que ha pasado por complicaciones", que "ella no ha querido contar" y pone especial hincapié en lo que Paz publica en redes sociales. Tal y como ha detallado Gema, en redes dice sentirse "muy a la sombra, perdida, decepcionada y no encontró su lugar".

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