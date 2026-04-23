Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Informaciones Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre el divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "No solo está en juego lo emocional, hay mucha parte económica"

La periodista asegura que la intérprete tiene "todo a su nombre" y las deudas "que hay ahora mismo recaen sobre ella".

Imagen de Pilar Vidal

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la jornada de ayer, la revista ¡Hola! mostró las primeras imágenes de Paz Vega tras conocerse la noticia de su divorcio con Orson Salazar. En esas fotografías se veía el rostro de una Paz Vega triste y con un gesto lloroso. La intérprete ha contestado a los medios de comunicación que le han preguntado cómo se encuentra ante el divorcio. Paz ha sido breve asegurando que no "va a decir nada" y ha pedido a los medios "que la entiendan". Por su parte, su hermana Sara Vega ha detallado que Paz se "encuentra bien".

Sin embargo, su respuesta a los medios de comunicación no ha tenido que ver con sus últimas publicaciones en Instagram. En su perfil, aseguraba que "era incapaz de mover ni siquiera un dedo, una tristeza que me dejaba sin aire".

"El matrimonio ha pasado por complicaciones"

Gema López ha agradecido a Paz Vega el trato a la prensa en un momento tan complicado como el que está viviendo. Tal y como ha detallado Gema, "que una actriz como ella, que ha estado en Hollywood, con esta normalidad pida respeto y atienda a la prensa es de agradecer". Por su parte, Pilar Vidal ha argumentado que "le extrañaba que no hubiese hecho un comunicado explicando todo este asunto, pero como entendió que no quería dar más detalles, ha tranquilizado a la gente contestando a los medios de comunicación".

Asimismo, Pilar Vidal ha proseguido asegurando que "no está tranquila" y "no solo está en juego lo emocional", sino que "va mucho más allá después de tantos años de matrimonio y tres hijos en común". Ha explicado que la parte económica es importante y esos detalles "se van desgranando poco a poco porque son cuestiones muy privadas". No obstante, a Pilar le consta "que Paz Vega tiene todo a su nombre y las deudas que hay ahora mismo como la de Hacienda que es pública como alguna otra recaen sobre ella".

En contraposición, Gema López no cree que todo se deba a un motivo económico. López ha detallado que es un matrimonio "que ha pasado por complicaciones", que "ella no ha querido contar" y pone especial hincapié en lo que Paz publica en redes sociales. Tal y como ha detallado Gema, en redes dice sentirse "muy a la sombra, perdida, decepcionada y no encontró su lugar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Los precios imposibles de los aeropuertos.

6,70 el pincho de tortilla y 7,75 el zumo de naranja. El precio de esperar un vuelo

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre el divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "No solo está en juego lo emocional, hay mucha parte económica"

Adriana Ozores

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adriana Ozores: ¿cómo es nacer en una saga de artistas?

3_GranPremio

Ana María consigue el gran premio de una tarjeta regalo valorada en 700€

Imagen de Pilar Vidal
Pilar Vidal enamorada

Pilar Vidal se "microenamora" de Félix Bolaños: "A diferencia de otros que he tenido, este me lo voy a tomar en serio"

2_Juan
Mejores momentos | 23 de abril

“Como no sea esta la letra oculta, me voy”: Juan consigue llegar a los 950€ intentando conseguir el ‘super comodín’

Muere un paciente por error en la dosis.
Negligencia

Muere un nuevo paciente de cáncer por una dosis errónea de quimioterapia en el hospital de Burgos: "Estaba casi curado"

El tercero de los pacientes que recibió un tratamiento erróneo para su enfermedad en el hospital de Burgos ha fallecido. Se trata de un hombre que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de próstata. Esta era su penúltima sesión antes de acabar los ciclos.

1_AnaMaría
Mejores momentos | 23 de abril

Ana María alcanza los 1.000€ en el primer panel del programa gracias a la ‘doble letra’

La conquense ha logrado evitar la quiebra por centímetros en hasta tres ocasiones.

Arguiñano elabora la receta de goxua, un postre de origen alavés que significa 'rico'

Arguiñano elabora la receta de goxua, un postre de origen alavés que significa 'rico'

Receta barata, rica y fácil de Karlos Arguiñano: calabacines rellenos de carne

Receta barata, rica y fácil de Karlos Arguiñano: calabacines rellenos de carne

Los precios imposibles de los aeropuertos.

6,70 el pincho de tortilla y 7,75 el zumo de naranja. El precio de esperar un vuelo

Publicidad