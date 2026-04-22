Paz Vega, desolada tras separarse de su marido Orson Salazar: "Ella pasó por alto varios episodios por proteger su familia pero sus hijos ya se han hecho mayores"

La portada de la revista Hola muestra las primeras imágenes de Paz Vega después de conocerse la noticia de su divorcio. En las fotografías vemos el rostro de una Paz Vega triste y con gesto lloroso. La intérprete publicaba un mensaje en sus redes sociales hace semanas que hacía saltar las alarmas entre sus seguidores. Daba a entender que no estaba pasando un buen momento con frases como "hace tiempo que mi corazón dejó de latir", pero sin referirse en ningún caso a su marido Orson Salazar.

Pocos días después la noticia saltaba a los medios. La pareja ha decidido terminar su relación. Se conocieron y vivieron un flechazo que les hizo pasar por el altar 3 meses después. Una historia de amor que les deja 3 hijos en común.

"No ha sido siempre el matrimonio idílico que se mostraba a la prensa"

La periodista Gema López asegura que en este caso los últimos tiempos han sido muy complicados para la relación y no ha sido siempre el matrimonio idílico que se mostrado a ojos de la prensa.

"Hace años el matrimonio tenia problemas, la manera de entender la pareja de él es muy diferente a la de ella, ella por proteger a su familia fue pasando por distintos episodios pero ahora sus hijos se han hecho mayores", mantenía Gema López. "El haber estado ella en la lista de morosos es la gota que colma el vaso", añadía sobre la deuda que tiene la actriz con el Fisco que asciende a más de dos millones de euros.

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