¿Qué opinan los agricultores de la regularización del Gobierno? "Se está desaprovechando una oportunidad de ofrecer una oferta de empleo"

La regularización de inmigrantes del Gobierno abre las puertas a que aproximadamente medio millón de extranjeros que actualmente residen en España en situación irregular a poder obtener permisos de residencia y trabajo. Esta medida ha generado un aluvión de críticas de la oposición, aunque hay sectores que hacen uso de mucha mano de obra extranjera y agradecen esta medida, pero con matices. La patronal CEOE ha defendido esta regularización con alguna crítica, como que tenía que haber pasado por el Congreso.

Uno de los sectores que más inmigrantes demanda es el campo. Hoy, Dori Blanque, agricultora y presidenta de la patronal agraria Asaja en Almería ha entrado en directo en Espejo Público para valorar esta regularización. A pesar de la necesidad de mano de obra que tiene su sector, Dori es crítica con la regularización y cree que se está desaprovechando una oportunidad de ofrecer para el sector agroalimentario, ya que no se está exigiendo, en ningún caso, una oferta de empleo ni una cotización a la seguridad social, "simplemente se da un número de afiliación", ha explicado.

"Esa persona va a poder estar de una manera legal en España, trabajando o cobrando ayudas"

Desde Asaja Almería entienden que se debería exigir una oferta de trabajo, ya que de la otra forma no tienen la obligación de entrar al mercado laboral una vez regularizados. "Pueden ser contratadas, pero o no, no están obligados a trabajar, con lo cual esa persona va a poder estar en España de una manera legal, trabajando o cobrando ayudas del Estado" ha criticado la agricultora".

Organizaciones como Asaja han sido habilitadas para otorgar a los inmigrantes el certificado de vulnerabilidad. No obstante, Dori ha explicado que desde su entidad no están dándolo porque desconocen las circunstancias de los solicitantes. Consideran que esa es una competencia de los servicios sociales y optan por otra vía: ofrecer un contrato de trabajo, otra de las vías para que los inmigrantes puedan regularizarse.

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