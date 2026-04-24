¡De no tener dinero a conseguir el bote y ganar el panel final para irse a casa con 4.850€!

Como ya habíamos anticipado antes, Ángel ha pasado de empezar a tirar de la ruleta en torno al sexto panel a acabar consiguiendo el bote y, por si fuera poco, resolviendo el panel final, añadiendo 2.000€ más a su marcador global.

El concursante ha acertado de lleno a la hora de escoger sus tres consonantes y su vocal, ya que las letras reglamentarias del programa no le habían servido de mucha ayuda.

Tras inundar el panel de letras, en apenas cuatro segundos el madrileño ha conseguido adivinar la película de la conocida actriz española Amaia Salamanca, logrando así una remontada impresionante y yéndose a casa con un total de 4.850€.