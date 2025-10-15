Vuelve la 'mataviejas': detenida en A Coruña la asesina en serie condenada a 144 años por matar a ancianas

Su primer crimen fue en 2006. Mató a Josefa, una anciana a la que estranguló con un tapete de ganchillo. Después, otras dos víctimas. Tres asesinatos en menos de veinte días. El patrón siempre era el mismo: se ganaba la confianza de mujeres mayores, las estrangulaba y las robaba. Con el dinero, se iba a las máquinas tragaperras.

“Me cogió y me dio la paliza padre. Me puso la cara que no parecía yo”, recuerda una de las víctimas.

“¡No pasará, señor, no pasará! ¡Si está matando a mi mujer!”, gritó el marido de otra durante el ataque.

Una vida marcada por el juego

Remedios estuvo casada y tuvo dos hijos. Pero su adicción al bingo y a las tragaperras acabó con todo.

“He ido al bingo, pero adicción… lo que se dice adicción, no”, aseguró ante el tribunal.

Durante el juicio inventó incluso un personaje, Mari, a quien intentó culpar de los crímenes. Pero aquella mujer nunca existió.

La Policía lo tiene claro: “disfruta matando”.

Vuelve a actuar

Interna en la cárcel coruñesa de Teixeiro desde hace casi una década, la asesina habría vuelto a actuar durante un permiso penitenciario. Una mujer de 91 años fue hallada muerta en la bañera. En un primer momento se pensó que se trataba de una muerte natural, pero las cámaras de seguridad y una huella dactilar de Remedios en la vivienda han cambiado la investigación.

“Mucho miedo… No puedo olvidar aquellos brazos rodeándome el cuello”, recuerda otra de las víctimas supervivientes.

El enigma de Remedios

En total, acumula cinco delitos de asesinato, siete de robo con violencia y uno de hurto. Aunque su condena supera los cien años, el máximo cumplimiento efectivo es de 25.

Las preguntas se repiten: ¿por qué se le concedió el permiso? ¿Ha sido ella la responsable de este nuevo crimen? ¿Se le podrían atribuir otras muertes que parecían naturales?

Su nombre vuelve a resonar con fuerza, entre gritos de “¡asesina!” y “¿por qué lo hiciste?”. Incluso tras las rejas, el miedo sigue teniendo memoria.

