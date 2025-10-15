Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó tras denunciar bullying: "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto"

Una niña de 14 años ha fallecido tras precipitarse al vacío desde el balcón de su casa en Sevilla. La joven acaba de volver del colegio y, cuando los servicios de emergencia trataron de reanimarla, no pudieron hacer nada por su vida.

La policía investiga su muerte y, pese a que se desconocen los detalles, todo apunta a un posible caso de acoso escolar. Los padres ya habían avisado al colegio de que su hija sufría bullying, por lo que la inspección educativa ahora analiza las medidas adoptadas por el centro.

Según los padres, un grupo de compañeras se metían con su físico y la insultaban. "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto", advierte Andrés, amigo de los padres de la menor.

La niña habría salido corriendo del colegio hacia su casa, que estaba muy cerca del centro. "Soltó el macuto y se tiró", nos cuentan Esperanza y Andrés.

Ahora, la policía investiga el caso. ¿Se trata de un caso de acoso escolar? ¿Tomó el centro medidas ante la advertencia de la familia?