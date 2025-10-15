Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Valentín Requena recuerda la trágica muerte de Ángel Nieto por la que su familia luchó durante años: "Fue durísimo"

Se cumplen 60 años de la primera victoria de Ángel Nieto, una leyenda del motociclismo en nuestro país. Para recordarle, hablamos con su amigo íntimo Valentín Requena.

Ángel Nieto

Publicidad

Ángel Nieto vivió montado en una moto. Su pasión por ellas le llevó a convertirse en el "campeonísimo" del motociclismo, con '12+1' copas del mundo y encabezando la lucha por convertirlo en un deporte oficial en nuestro país.

Hace 60 años, Ángel Nieto se alzaba con su primera victoria. Desde entonces, no dejó de sumar éxitos sobre dos ruedas. "Las motos eran su vida desde pequeño que trabajaba en un taller", asegura su amigo Valentín Requena.

El público le aclamaba tanto que su muerte fue un auténtico luto nacional. El deportista falleció en un accidente de quad tras ser golpeado por detrás por una mujer y salir despedido del vehículo.

"Él estaba parado, la mujer le empujó por detrás y dio con la cabeza contra un bordillo", recuerda Valentín Requena. Durante años, la familia luchó por demostrar la culpabilidad de la mujer, aunque los jueces determinaron que la mujer no iba a una velocidad excesiva, que llevaba barro que pudo impedir la visión y que fue un accidente que se acrecentó por el hecho de que Ángel no llevaba el casco perfectamente ajustado.

Ángel Nieto se ganó el cariño de unos aficionados que aún a día de hoy le recuerdan como una leyenda que contribuyó al mundo del deporte con su valentía y su fuerza. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Valentín Requena en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

Ángel Nieto

Valentín Requena recuerda la trágica muerte de Ángel Nieto por la que su familia luchó durante años: "Fue durísimo"

Julián Contreras
Exclusiva

Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

María Jesús
Hablamos con ella

María Jesús, la mujer más baja de España, mide 97 centímetros: "Todavía me veo obligada a pedir ayuda para muchas cosas"

Mónica Pont
Nos lo cuenta

Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

La actriz ha sufrido los efectos de la menopausia antes de lo que se esperaba a raíz de un quiste en los ovarios. Hoy, nos cuenta cómo le ha cambiado la vida desde entonces.

Mar Flores
Acoso escolar

La dura lucha de Mar Flores y Miguel Lago contra el bullying que sufrían sus hijos: "No encontré el apoyo del colegio"

Nuestros colaboradores se sinceran sobre el acoso escolar que sufrieron sus hijos y cómo se vieron obligados a sacarlos del colegio. "Es muy doloroso", admite Lago.

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó al volver del colegio en Sevilla

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó tras denunciar bullying: "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto"

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores: "Parece mentira que, con las que lleva hechas, no vaya parando"

Amaia Montero

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ¿con condiciones?: "Querría tener un control que igual a Pablo no le apetecía"

Publicidad