Valentín Requena recuerda la trágica muerte de Ángel Nieto por la que su familia luchó durante años: "Fue durísimo"

Ángel Nieto vivió montado en una moto. Su pasión por ellas le llevó a convertirse en el "campeonísimo" del motociclismo, con '12+1' copas del mundo y encabezando la lucha por convertirlo en un deporte oficial en nuestro país.

Hace 60 años, Ángel Nieto se alzaba con su primera victoria. Desde entonces, no dejó de sumar éxitos sobre dos ruedas. "Las motos eran su vida desde pequeño que trabajaba en un taller", asegura su amigo Valentín Requena.

El público le aclamaba tanto que su muerte fue un auténtico luto nacional. El deportista falleció en un accidente de quad tras ser golpeado por detrás por una mujer y salir despedido del vehículo.

"Él estaba parado, la mujer le empujó por detrás y dio con la cabeza contra un bordillo", recuerda Valentín Requena. Durante años, la familia luchó por demostrar la culpabilidad de la mujer, aunque los jueces determinaron que la mujer no iba a una velocidad excesiva, que llevaba barro que pudo impedir la visión y que fue un accidente que se acrecentó por el hecho de que Ángel no llevaba el casco perfectamente ajustado.

Ángel Nieto se ganó el cariño de unos aficionados que aún a día de hoy le recuerdan como una leyenda que contribuyó al mundo del deporte con su valentía y su fuerza. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Valentín Requena en el vídeo de arriba!