El emocionante reencuentro de Bahar y Umay tras el gran susto: lágrimas, perdón y alivio

Bahar ha vivido los días más largos y dolorosos de su vida creyendo que su hija había muerto en el hospital. La llegada de una joven desfigurada la llevó al borde del colapso, hasta descubrir que no era Umay. Desesperada, pidió ayuda en redes sociales para encontrarla en Renacer.

Finalmente, la angustia terminó cuando la policía halló la mochila de su hija. Al llegar a casa, Bahar se derrumbó de emoción al verla sana y salva. Entre lágrimas, madre e hija se fundieron en un abrazo lleno de alivio, arrepentimiento y amor incondicional.