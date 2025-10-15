Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 15 de octubre

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

La periodista se ha mostrado muy orgullosa de su tierra, de Almenara, y ha defendido las costumbres y la calidad de vida de los municipios pequeños.

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: "Qué suerte tenemos los que somos de pueblo"

Alberto Mendo
Se ha juntado un gran cuarteto de invitados en estos programas de Pasapalabra. Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez empezaron su nueva visita al concurso por todo lo alto y se han mostrado convencidos de mantener ese nivel para ayudar a Manu y a Rosa, que empataron en el último Rosco.

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?

“Mi pueblo y mi gente estarán orgullosos”, ha asegurado Isabel. Este comentario de la colaboradora de Zapeando le ha dado pie precisamente para hablar de su tierra cuando Roberto Leal la ha animado a mandar un mensaje a sus vecinos. Lo que ha hecho la invitada es todo un alegato: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”.

Isabel ha asegurado que “como las fiestas de pueblo, como las reuniones familiares o tomar la fresca en la calle, no hay nada”. Roberto ha secundado su opinión: “¡Que vivan los pueblos de España!”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

