Gema López desvela cómo se conocieron Irene Rosales y Guillermo, y pruebas de la nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera: "Igual que yo"

La periodista Lorena Vázquez afirmaba que no es capaz de situar con detalle en el calendario el inicio de la relación entre Irene Rosales, ex de Kiko Rivera y Guillermo, empresario en Sevilla.

Especulaba con que una infidelidad por parte del hijo de La Pantoja podría estar detrás del fin de la relación entre ambos. "Algo desagradable" descubrió Irene un buen día al llegar a casa, decía Lorena.

Sí que es cierto que la expareja de Kiko no ha tardado mucho en pasar página desde que se conoció la separación a finales del mes de agosto. También, que Guillermo e Irene Rosales se conocían desde mucho antes y que tendrían, al menos una relación de amistad, que se puede comprobar por los mensajes públicos que se han dedicado a lo largo de los años en las redes sociales.

Gema López aseguraba que la presunta nueva pareja se conoció en 2020, hace ya más de cinco años. La periodista también conoció a Guillermo por esas fechas. Y es que él tiene una empresa que se dedica a colocar césped artificial allí donde el cliente lo desea. Fue el caso de Gema, que además insinuaba que Guillermo habría mostrado interés en Irene. En ese año se hace la primera fotografía que se conoce de ambos, juntos, cuando Kiko e Irene atravesaban una crisis de pareja.

Las fotos, como prueba

En el último mes y medio se les ha podido ver juntos en una playa de Huelva, en actitud cariñosa, además hay varias imágenes con evidencias de su cercanía, textos inspiradores y música romántica.

En varias publicaciones por motivos profesionales de cada uno de ellos, el otro comentaba en un tono de complicidad y le seguía una respuesta en la misma línea.

Kiko Rivera, "afectado y dolido"

"A Kiko no le cuadran las fechas"

El también periodista Lázaro Sánchez afirma que el entorno de Kiko transmitiría cómo ha asimilado las informaciones de su ex. No entendería cómo ha superado tan pronto la ruptura y le dolería pensar que todo pudiera haber empezado antes, así como que Irene no haya guardado más discreción, teniendo en cuenta que "Guillermo no es una persona que pasaba por ahí, es una persona del entorno" de ambos:

"Irene y Kiko han hablado por teléfono en las últimas horas", aseguraba Lázaro.

Los sofás de tertulia se guardaban más detalles de la pareja así como las influencias que habría tenido la misma Isabel Pantoja en la relación de su hijo con Irene. También los testimonios recogidos por la abogada y periodista Isabel Rábago, de las relaciones que habría compaginado Guillermo al mismo tiempo. Lo puedes ver todo en el vídeo.

