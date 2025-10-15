Antena 3 LogoAntena3
La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ¿con condiciones?: "Querría tener un control que igual a Pablo no le apetecía"

La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores confirmando el regreso de Amaia Montero al grupo. Una decisión que ha levantado ampollas en gran parte del público justo un año después de la polémica marcha de Leire Martínez y que viene acompañada de la salida de Pablo Benegas.

Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh confirma lo que muchos rumoreaban desde hace meses: Amaia Montero, la vocalista original, vuelve a la banda. Estos lo han anunciado justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez con un vídeo de la banda en redes sociales.

Otra de las novedades que se confirma es la salida del grupo de Pablo Benegas. Este ha afirmado que no formará parte de la gira prevista para 2026, aunque advierte que no deja el grupo de manera definitiva.

Iñako Díaz-Guerra, periodista experto en la industria musical, asegura que la entrada de Amaia en paralelo a la salida de Pablo Benegas tiene algo que ver. "Me sugiere que Amaia ha vuelto con sus condiciones", señala.

Nuestro colaborador advierte que la vocalista original de la banda habría querido tener un control total de La Oreja de Van Gogh: "Amaia querría tener un control de la situación que probablemente a Pablo no le apetecía".

El regreso de Amaia Montero se anuncia envuelto en polémicas. ¿Por qué un año después de la marcha de Leire? ¿Cuál es el verdadero motivo de la salida de Pablo Benegas?

La asesina conocida como 'mataviejas'.
LA ASESINA DE ANCIANAS

Vuelve la 'mataviejas': detenida en A Coruña la asesina en serie condenada a 144 años por matar a ancianas

Remedios Sánchez Sánchez, conocida como 'la mataviejas', vuelve a ser noticia. Condenada por matar a tres ancianas en Barcelona, la asesina en serie de 69 años ha sido detenida en A Coruña tras un nuevo homicidio cometido durante un permiso penitenciario.

